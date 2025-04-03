Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур напередодні засідання неформальної Ради ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Естонія відправить Україні снаряди

Зі свого боку Естонія підтримує ініціативу Єврокомісії щодо передачі двох мільйонів снарядів для України.

"Естонія, звичайно, підтримає це, і ми хотіли б бачити, що ми якнайшвидше знайдемо цей консенсус. Україна повинна мати кращу позицію для переговорів, і вона повинна отримати якомога більше нашої допомоги, яку ми можемо надати", — сказав міністр.

Ханно Певкур також анонсував свій візит до України, де він зустрінеться з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Там він проінформує українську сторону про передану естонську допомогу.

Ми вже вирішили відправити додаткові 10 000 снарядів калібру 155 мм, а також 750 000 пакунків з продовольством та іншими необхідними речами. І ми продовжимо надавати підтримку,

– сказав він.

Коментуючи "Білу книгу" з питань оборони ЄС, Ханно Певкур підтримав інвестиції в оборону. Зі свого боку Естонія планує підвищити оборонні витрати до 5% від ВВП.