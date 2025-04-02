Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Кястутаса Будріса під час конференції "Вступ України до ЄС: вибір зроблено, питання часу".

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У Литві бачать перспективи вступу України до ЄС

Очільник МЗС Литви Кястутас Будріс наголосив, що термін вступу України до ЄС до 2030 року є цілком реалістичним.

Ми віримо, що членство України в ЄС цілком досяжне. Дуже конкретна дата, яку згадував мій президент, – це не просто ідея. Ми впевнені, що можемо зробити так, аби 1 січня 2030 року Україна стала членом ЄС,

– зазначив міністр.

Водночас він підкреслив, що для досягнення цієї мети Україна має виконати значний обсяг роботи. Глава МЗС Литви також наголосив, що Україна докладає багато зусиль для вступу до Євросоюзу, а також показує мотивацію не тільки людей, які безпосередньо працюють над цим в урядових установах, а й суспільства.

“Ми розуміємо, що це складний процес, і робити це під час війни - надзвичайно складно. Це потребуватиме мобілізації ресурсів, політичної волі. Це буде справжня історія, яку можна буде розповісти в майбутньому і навчити інших, коли ви пройдете через це", – сказав Будріс.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року, якщо втілюватиме реформи з поточною швидкістю і якістю, як зараз.