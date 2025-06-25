Должны дать Украине все, чтобы остановить Путина, – Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что союзники работают не только над миром, но и над сдерживанием России. Украина должна получить максимум, чтобы Путин не смог повторить вторжение.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Украина должна иметь все необходимое, чтобы остановить новую попытку Путина развязать войну.

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Украина получит рекордную помощь

По его словам, союзники уже выделяют рекордные суммы поддержки Украине. Если темп сохранится, то объем помощи в первой половине года может достичь исторического максимума.

Очевидно, что мы все также работаем над заключением мирного соглашения или долгосрочным прекращением огня, а потом мы должны убедиться, что Украина имеет все необходимое, чтобы предотвратить то, чтобы Владимир Путин когда-нибудь пытался снова попробовать это в будущем,

– подчеркнул Рютте.

К слову, в итоговом заявлении саммита НАТО не упомянули о будущем членстве Украины в Альянсе.

Изменения в заявлении могут быть связаны с позицией президента США Дональда Трампа относительно переговоров с Россией.