Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Guardian. Україна повинна мати все необхідне, аби зупинити нову спробу Путіна розв'язати війну.

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Україна отримає рекордну допомогу

За його словами, союзники вже виділяють рекордні суми підтримки Україні. Якщо темп збережеться, то обсяг допомоги у першій половині року може сягнути історичного максимуму.

Очевидно, що ми всі також працюємо над укладенням мирної угоди або довгостроковим припиненням вогню, а потім ми повинні переконатися, що Україна має все необхідне, щоб запобігти тому, щоб Володимир Путін коли-небудь намагався знову спробувати це в майбутньому,

– наголосив Рютте.

До слова, у підсумковій заяві саміту НАТО не згадали про майбутнє членство України в Альянсі.

Зміни в заяві можуть бути пов'язані з позицією президента США Дональда Трампа щодо переговорів з Росією.