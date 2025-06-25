Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Украина должна иметь все необходимое, чтобы остановить новую попытку Путина развязать войну.
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Украина получит рекордную помощь
По его словам, союзники уже выделяют рекордные суммы поддержки Украине. Если темп сохранится, то объем помощи в первой половине года может достичь исторического максимума.
Очевидно, что мы все также работаем над заключением мирного соглашения или долгосрочным прекращением огня, а потом мы должны убедиться, что Украина имеет все необходимое, чтобы предотвратить то, чтобы Владимир Путин когда-нибудь пытался снова попробовать это в будущем,
– подчеркнул Рютте.
К слову, в итоговом заявлении саммита НАТО не упомянули о будущем членстве Украины в Альянсе.
Изменения в заявлении могут быть связаны с позицией президента США Дональда Трампа относительно переговоров с Россией.