Дональд Трамп избежал ответа на вопрос о системах ПВО и конкретной помощи Украине. Это достаточно предсказуемая риторика президента США, которую он постоянно использует. Однако сейчас происходят более важные процессы.

Речь идет о первом пакете помощи Украине, которые будет профинансирован партнерами Киева, на 500 миллионов долларов. Это в эфире 24 Канала отметил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

"Для меня значительно важнее то, что заместитель министра обороны США Элбридж Колби заявил о том, что Пентагон одобрил начало программы продажи вооружений Европе, партнерам по НАТО для Украины. Он отметил, что этот пакет на 500 миллионов долларов США. Это хорошо, что процессы начались", – подчеркнул он.

Над чем нужно работать Украине?

Иван Ус отметил, что процесс по этому пакету помощи длится очень долго. В вопросе войны чем быстрее, тем лучше. Поэтому нужно работать над тем, чтобы максимально ускорить все процедуры.

В идеале, чтобы вооружение поставили, а потом объявили об этом. Многие партнеры Украины всегда говорят: "Зачем вы говорите о том, как вам дают вооружение? Сначала примените его, а потом констатируйте факт, что получили его и подтверждайте не только факт его получения, но и использование непосредственно в боевых действиях",

– сказал главный консультант Национального института стратегических исследований.

По его словам, нужно работать над тем, чтобы уменьшить бюрократическую составляющую. Украина получила новую госпожу посла в США Ольгу Стефанишину. Одной из ее основных задач будет налаживание диалогов, контактов с людьми, которые могут или принимать решения, или влиять на их принятие, наладить контакт с журналистами, которые окружают Дональда Трампа и так далее.

