"Я не могу дать гарантий": Павел сказал, будет ли Чехия продолжать поставлять оружие в ВСУ

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна не гарантирует продление "чешской инициативы" для Украины после парламентских выборов, которые состоятся 3 –4 октября. Это связано с тем, что правительство может измениться.

Предсказать приоритеты новой власти достаточно сложно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что сказал Павел о помощи Украине

Чешский лидер заверил, что сейчас все его усилия сосредоточены на сохранении единого подхода к вопросам безопасности и обороны, включая политику в отношении Украины. Он также отметил, что считает поддержку государства неотъемлемой частью безопасности Чехии.

Стоит отметить, что благодаря "чешской инициативе" в течение 2024 года ВСУ получили 1,5 миллиона снарядов. В этом году планируется поставка еще 1,8 млн. Павел отметил, что два года назад соотношение снарядов Украины и России было 1:10, но благодаря помощи государству удалось сократить его до 1:2.

По словам президента Чехии, сейчас он обсуждает вопрос поддержки Украины со всеми лидерами партий, которые могут войти в следующее правительство.

Я обсудил с ними необходимость сохранения тех же принципов в сфере безопасности и внешней политики даже после выборов. Однако, конечно, сейчас я не могу дать гарантий – многое будет зависеть от их итогов,

– объяснил Павел.

По данным BBC, наиболее вероятным кандидатом на должность премьер-министра Чехии сейчас является бывший глава правительства и лидер движения ANO Андрей Бабиш.

Аналитики отмечают, что во время президентских выборов 2023 года он пытался понравиться и избирателям, которые недовольны активной помощью Чехии Украине. Впрочем, явных пророссийских наклонностей у него не замечали.

К слову, ранее о помощи Украине высказался и чешский министр иностранных дел Ян Липавский. Он заявил, что Чехия готова продолжить программу поставки артиллерийских снарядов для Украины как минимум до 2026 года на фоне ослабления поддержки США.