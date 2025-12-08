Байден дал Украине 350 миллиардов, а я – ничего, – Трамп

Дональд Трамп высказался об усилиях США по поддержке Украины в противостоянии российской агрессии. В частности он сравнил помощь от Джо Байдена со своими собственными потугами.

Что сказал Трамп о поддержке Украины?

Глава Белого дома сравнил свою поддержку Украины с действиями 46-го президента Джо Байдена.

По словам Трампа, администрация Байдена выделила Украине около 350 миллиардов долларов помощи.

Со своей стороны нынешний глава государства отметил, что он не оказывал такой финансовой поддержки, но в начале конфликта поставил Украине противотанковые комплексы Javelin, которые, по его словам, эффективно уничтожали российские танки.

Заметим, во время недавней встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Вашингтоне Дональд Трамп в очередной раз обвинил Джо Байдена в разжигании войны в Украине.

При этом стало известно, что на национальную безопасность США планируют направить 901 миллиард долларов, из которых 800 миллионов долларов предусмотрено для военной помощи Украине на 2026 и 2027 годы.

