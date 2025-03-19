Британии плевать на требования Кремля остановить военную помощь Украине, – The Guardian

Кремль решительно выступает против размещения европейских миротворцев в Украине. Также Москва требует от Запада прекратить поставки военной помощи Киеву для заключения перемирия.

Источники в минобороны Британии дали понять, что Лондон совсем не волнуют прихоти Кремля. Он не покинет Украину по требованию россиян, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Отмечается, что поставки вооружения и обучение украинских военных со стороны Великобритании будут продолжаться без изменений, несмотря на заявление Москвы, что мир может быть достигнут только в случае полного прекращения иностранной военной помощи.

В среду, 19 марта, британская сторона подчеркнула, что ее позиция остается неизменной, и поток военной помощи, который в этом году оценивается в 4,5 миллиарда фунтов стерлингов, не прекратится только потому, что этого хочется Путину.

Это заявление появилось после того, как лидеры Франции и Германии на пресс-конференции во вторник заявили, что будут продолжать поддерживать Украину, несмотря на требование Кремля.

К слову, британские спецназовцы переведены в режим повышенной готовности для возможного развертывания в Украине в рамках миротворческой операции на фоне переговоров о прекращении огня. Это происходит на фоне заявлений Москвы о том, что она никогда не согласится на размещение в Украине иностранного контингента стран Запада.