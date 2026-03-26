Военную помощь для Украины от США могут перенаправить на Ближний Восток, – WP
- Пентагон рассматривает возможность перенаправления военной помощи, предназначенной для Украины, на Ближний Восток.
- Программа PURL, которая поставляет ракеты для украинских систем ПВО, может претерпеть изменения.
СМИ пишут, что Пентагон рассматривает возможность перенаправить военную помощь Украине на Ближний Восток. Речь в том числе и о ПВО.
Об этом сообщили The Washington Post. В издании указали, что таковыми могут быть компромиссы, необходимые для поддержания войны с Ираном.
Правда ли, что ПВО для Украины поедет на Ближний Восток?
Решение еще не принято, но источники сообщили об этом журналистам.
Пентагон рассматривает вопрос о перенаправлении оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток, поскольку война в Иране истощает некоторые из важнейших боеприпасов американской армии, сообщают три источника, знакомые с этим вопросом,
– говорится в статье.
Согласно данным источников СМИ, из Украины могут перенаправить ракеты-перехватчики ПВО, "заказанные в рамках программы НАТО, запущенной в прошлом году, в рамках которой страны-партнеры покупают американское оружие для Киева". То есть по программе PURL.
Что говорят об этом в Пентагоне?
Там коротко высказались, мол, министерство обороны "обеспечит, чтобы вооруженные силы США и наших союзников и партнеров имели все необходимое для борьбы и победы".
Во время переписки с журналистами чиновники НАТО сказали, что страны-партнеры "продолжают делать взносы в PURL, и оборудование постоянно поступает в Украину".
С прошлого лета эта инициатива поставила 75 процентов ракет для украинских батарей Patriot и почти все боеприпасы, которые используют в других системах противовоздушной обороны.
А как реагируют в Украине?
Посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала изданию, что Киев информирует партнеров о своих потребностях, в частности по ПВО. В то же время Украина понимает, что во время войны наступает "период значительной неопределенности".
Любые перебои в начале недавних операций на Ближнем Востоке удалось минимизировать,
– цитируют ее The Washington Post.
Продолжат ли поставлять Украине ПВО по программе PURL?
Об этом продолжаются дебаты. Больше всего Украина нуждается в ракетах-перехватчиках к системам Patriot.
Один из источников, знакомых с внутренними расчетами Пентагона, сообщил, что поставки PURL, вероятно, будут продолжаться, но будущие поставки могут не иметь средств противовоздушной обороны, поскольку США стремятся пополнить свои запасы и запасы союзников в Персидском заливе,
– объяснило WP.
Пока нет понимания, будут ли поставки из США позже, или их полностью перенаправят. Если второе, то это делают в случае неотложной военной необходимости, о чем необходимо сообщить законодателям.
К тому же 23 марта Пентагон сообщил Конгрессу, что хочет перенаправить около 750 миллионов долларов финансирования, предоставленного странами НАТО через программу PURL. Средства направят не на дополнительную помощь Украине, а на пополнение собственных запасов американских военных.
Больше контекста
Буквально на днях Владимир Зеленский дал несколько интервью. В одном из них сказал: Америка не прекращала поставлять Украине ракеты к "Петриотам".
А в другом – что Украина отошла на второй план для США из-за боевых действий на Ближнем Востоке.
СМИ пишут, что Америка вот-вот может ввести войска в Иран.