Ким Чен Ын впервые назвал потери войск КНДР, участвовавших в разминировании на Курщине
- Ким Чен Ын подтвердил гибель девяти северокорейских солдат, участвовавших в разминировании в Курской области России.
- Подразделение, выполнявшее задание в России, было награждено Орденом свободы и независимости, а погибшим присвоено звание Героя КНДР.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые публично заявил о потерях войск КНДР, которые участвовали в разминировании на территории Курской области России. По его словам, речь идет о гибели девяти солдат.
Что Ким Чен Ын говорит о потерях КНДР?
Ким Чен Ын посетил церемонию приветствия армейского инженерного подразделения, которое вернулось домой после выполнения задач в России.
На видеокадрах, обнародованных Северной Кореей, видно, как военные в форме выходят из самолета, Ким обнимает солдата, который сидит в кресле колесном, а также солдат и чиновников, собравшихся, чтобы встретить подразделение.
По данным СМИ, это подразделение выполняло боевые и инженерные задачи в Курской области России, куда его отправили в начале августа. Минобороны России ранее также сообщало, что северокорейские военные сейчас играют важную роль в разминировании территории.
Справка. Согласно договору о взаимной обороне между двумя странами, Северная Корея в прошлом году направила около 14 тысяч солдат для участия в боевых действиях на стороне России в Курской области. по данным южнокорейских, украинских и западных источников, более 6 тысяч из них погибли.
Зато Ким Чен Ын заявил, что во время миссии погибли девять солдат: он назвал их смерть "ужасной потерей", и объявил, что полк будет награжден Орденом свободы и независимости.
Погибшим военным также присвоили звание Героя Корейской Народно-Демократической Республики вместе с другими государственными наградами.
Северокорейцы на Курщине: что известно?
Минобороны России опубликовало видео, на которых северокорейским военным демонстрируют различные типы мин и оборудование для их обнаружения, проводят тренировки и показывают, как они поют патриотические песни.
Район, где сейчас работают северокорейские саперы, расположен в Курской области – на самой границе с Украиной, к северу от Харькова. Именно в этом районе раньше и дислоцировались солдаты КНДР.
Как отмечал майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук в комментарии 24 Каналу, россияне привлекают солдат из КНДР уже не впервые, потому что имеют недостаток человеческого ресурса.