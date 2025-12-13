Ким Чен Ын впервые назвал потери войск КНДР, участвовавших в разминировании на Курщине

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые публично заявил о потерях войск КНДР, которые участвовали в разминировании на территории Курской области России. По его словам, речь идет о гибели девяти солдат.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что Ким Чен Ын говорит о потерях КНДР?

Ким Чен Ын посетил церемонию приветствия армейского инженерного подразделения, которое вернулось домой после выполнения задач в России.

На видеокадрах, обнародованных Северной Кореей, видно, как военные в форме выходят из самолета, Ким обнимает солдата, который сидит в кресле колесном, а также солдат и чиновников, собравшихся, чтобы встретить подразделение.

По данным СМИ, это подразделение выполняло боевые и инженерные задачи в Курской области России, куда его отправили в начале августа. Минобороны России ранее также сообщало, что северокорейские военные сейчас играют важную роль в разминировании территории.

Справка. Согласно договору о взаимной обороне между двумя странами, Северная Корея в прошлом году направила около 14 тысяч солдат для участия в боевых действиях на стороне России в Курской области. по данным южнокорейских, украинских и западных источников, более 6 тысяч из них погибли.

Зато Ким Чен Ын заявил, что во время миссии погибли девять солдат: он назвал их смерть "ужасной потерей", и объявил, что полк будет награжден Орденом свободы и независимости.

Погибшим военным также присвоили звание Героя Корейской Народно-Демократической Республики вместе с другими государственными наградами.

Северокорейцы на Курщине: что известно?