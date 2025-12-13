Кім Чен Ин уперше назвав втрати військ КНДР, які брали участь у розмінуванні на Курщині
- Кім Чен Ин підтвердив загибель дев'яти північнокорейських солдатів, які брали участь у розмінуванні в Курській області Росії.
- Підрозділ, що виконував завдання в Росії, був нагороджений Орденом свободи й незалежності, а загиблим присвоєно звання Героя КНДР.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вперше публічно заявив про втрати військ КНДР, які брали участь у розмінуванні на території Курської області Росії. За його словами, йдеться про загибель дев'яти солдатів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Читайте також У Росії – колосальна залежність від 2 країн, і це може зіграти злий жарт з Путіним
Що Кім Чен Ин каже про втрати КНДР?
Кім Чен Ин відвідав церемонію привітання армійського інженерного підрозділу, який повернувся додому після виконання завдань у Росії.
На відеокадрах, оприлюднених Північною Кореєю, видно, як військові у формі виходять з літака, Кім обіймає солдата, який сидить у кріслі колісному, а також солдатів і посадовців, що зібралися, аби зустріти підрозділ.
За даними ЗМІ, цей підрозділ виконував бойові й інженерні завдання в Курській області Росії, куди його відправили на початку серпня. Міноборони Росії раніше також повідомляло, що північнокорейські військові нині відіграють важливу роль у розмінуванні території.
Довідка. Згідно з договором про взаємну оборону між двома країнами, Північна Корея торік направила близько 14 тисяч солдатів для участі в бойових діях на боці Росії в Курській області. за даними південнокорейських, українських та західних джерел, понад 6 тисяч з них загинули.
Натомість Кім Чен Ин заявив, що під час місії загинули дев'ять солдатів: він назвав їхню смерть "жахливою втратою", та оголосив, що полк буде нагороджений Орденом свободи й незалежності.
Загиблим військовим також присвоїли звання Героя Корейської Народно-Демократичної Республіки разом з іншими державними нагородами.
Північнокорейці на Курщині: що відомо?
Міноборони Росії опублікувало відео, на яких північнокорейським військовим демонструють різні типи мін та обладнання для їхнього виявлення, проводять тренування і показують, як вони співають патріотичних пісень.
Район, де зараз працюють північнокорейські сапери, розташований у Курській області – на самому кордоні з Україною, на північ від Харкова. Саме в цьому районі раніше й дислокувалися солдати КНДР.
Як зазначав майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук у коментарі 24 Каналу, росіяни залучають солдатів із КНДР вже не вперше, бо мають брак людського ресурсу.