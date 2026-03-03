США могут воевать вечно: Трамп рассказал о "бесконечных" запасах американского оружия
- Дональд Трамп смело описал вооруженный потенциал США.
- Он также раскритиковал Байдена за расходы на помощь Украине.
Американские вооруженные силы имеют практически неограниченный объем вооружения, что позволяет стране вести войны "бесконечно". Дональд Трамп убежден, что ресурсы Штатов значительно превосходят лучшие образцы других государств.
Такое заявление президент США сделал на своей странице в сети Thruth Social. Он заявил, что американские запасы боеприпасов на среднем и выше среднего уровнях еще никогда не были такими значительными и качественными.
Как Трамп оценил запасы оружия США?
Относительно высокого уровня вооружений, глава Белого дома отметил, что такие запасы оружия являются достаточными, хотя и не достигают желаемого уровня. В то же время значительная часть дополнительного высокотехнологичного вооружения, по его словам, сохраняется для США в других странах.
В своей заметке Трамп не забыл и раскритиковать своего предшественника Джо Байдена, обвинив его в том, что тот потратил значительные средства государства на помощь Украине и передал, по его утверждению, большие объемы вооружения, не обеспечив их надлежащей замены.
Отдельно он отметил, что во время своего первого президентского срока укрепил армию и продолжает работать над ее усилением, подчеркивая, что Соединенные Штаты имеют достаточные запасы и готовы к победе.
О каких успехах в Иране сообщали американцы?
Недавно Трамп сказал, что обновленное руководство Ирана якобы обратилось с инициативой возобновить переговоры по ядерной программе. Он отметил, что Тегерану стоит прекратить противостояние и без промедлений начать переговорный процесс с Вашингтоном.
Кроме того, глава Белого дома предположил, что в случае необходимости не исключается вариант применения американских войск непосредственно на территории Ирана.
В то же время представители Вооруженных сил США 2 марта проинформировали об уничтожении 11 иранских кораблей в акватории Оманского залива.
В свою очередь подполковник запаса ЦАХАЛ и политический аналитик Арие Зайден в комментарии для 24 Канала объяснил, что противостояние будет продолжаться до тех пор, пока будут оставаться определенные цели, удары по которым можно наносить с воздуха. По мнению эксперта, активная фаза может завершиться даже менее чем за четыре недели.