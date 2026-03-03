США могут воевать вечно: Трамп рассказал о "бесконечных" запасах американского оружия

Американские вооруженные силы имеют практически неограниченный объем вооружения, что позволяет стране вести войны "бесконечно". Дональд Трамп убежден, что ресурсы Штатов значительно превосходят лучшие образцы других государств.

Такое заявление президент США сделал на своей странице в сети Thruth Social. Он заявил, что американские запасы боеприпасов на среднем и выше среднего уровнях еще никогда не были такими значительными и качественными.

Как Трамп оценил запасы оружия США?

Относительно высокого уровня вооружений, глава Белого дома отметил, что такие запасы оружия являются достаточными, хотя и не достигают желаемого уровня. В то же время значительная часть дополнительного высокотехнологичного вооружения, по его словам, сохраняется для США в других странах.

В своей заметке Трамп не забыл и раскритиковать своего предшественника Джо Байдена, обвинив его в том, что тот потратил значительные средства государства на помощь Украине и передал, по его утверждению, большие объемы вооружения, не обеспечив их надлежащей замены.

Отдельно он отметил, что во время своего первого президентского срока укрепил армию и продолжает работать над ее усилением, подчеркивая, что Соединенные Штаты имеют достаточные запасы и готовы к победе.

