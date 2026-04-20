Иран не планирует второй раунд переговоров и обвинил США в "агрессии"

Иран не планирует второй раунд переговоров с США несмотря на то, что американская команда отправилась в Пакистан. Заявление прозвучало после захвата судна под иранским флагом возле Ормузского пролива.

Об этом пишет CNN, цитируя представителя министерства иностранных дел Ирана Эсмаила Багаи.

Состоится ли второй раунд переговоров?

Эсмаила Багаи заявил, что Иран пока не планирует участвовать во втором раунде переговоров с США. По его словам, иранцы не верят в дедлайны или ультиматумы по вопросам национальных интересов страны.

Отмечается, что неопределенность относительно следующей встречи сторон усилилась, после того, как Соединенные Штаты захватили судно под иранским флагом в Османском заливе. Более того, Тегеран назвал такие действия американцев "агрессией" и готовится расследовать инцидент.

"Иран примет соответствующее решение о продолжении переговорного пути, предоставляя приоритет национальным интересам и проблемам", – уточнил Багаи, пишет "Радио Свобода".

В МИД страны также прокомментировали разногласия стран в вопросе ядерной программы. Иранские СМИ передают, что ни на одном из этапов переговоров не поднимали эту тему и вариант передачи обогащенного урана кому-либо не стоит на повестке дня.

Твердая позиция страны – сохранения ядерных достижений на территории Ирана,

– сказал представитель иранского МИД.

Эсмаил Багаи отметил, что Иран может готовиться к мирному соглашению с США только при условии учета его интересов.

Что известно о захвате судна?