Есть 2 важных нюанса: боец оценил, может ли Трамп отправить войска в Иран
- Президент США Дональд Трамп не исключает введения войск в Иран, но сухопутная операция маловероятна из-за потенциального втягивания в длительный конфликт.
- Министр войны США Пит Гегсет декларирует цель уничтожения военного потенциала Ирана, что может быть достигнуто с воздуха, а не сухопутной операцией.
Президент США Дональд Трамп не исключает введения войск в Иран. Однако вряд ли будет сухопутная операция. Ведь это будет означать втягивание в длительный конфликт.
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко заметил 24 Каналу, что не видно, чтобы техника перебрасывалась в таких объемах. Также важно понимать цель операции.
Какова цель таких заявлений Трампа?
Александр Мусиенко привел пример операции "Буря в пустыне" 1990 – 1991 годов. Во главе ее были США, когда Ирак оккупировал и аннексировал Кувейт. Тогда это была большая сухопутная операция, были применены боевые машины пехоты Bradley, танки Abrams. Сейчас же все развязывается дальнобойным вооружением, ракетами.
Будет ли сейчас что-то подобное? Прежде всего не видно, чтобы техника перебрасывалась в таких объемах. Второй момент. Для того, чтобы высадить десант, нужно понимать цель этой операции,
– подчеркнул он.
Министр войны США Пит Гегсет декларирует цель уничтожения ВПК Ирана, мест возможного обогащения урана, центрифуг, которые эти этот уран обогащают и могут привести к тому, что Тегеран будет иметь ядерное оружие, уничтожение флота, потенциала. То есть говорится об уничтожении всей военной машины Ирана.
Поэтому возникает вопрос, нельзя ли сделать это с воздуха, и для чего сухопутный контингент. Также важно, кто будет управлять. США проходили это в Ираке. Тогда весь контроль закончился тем, что Штаты заявили, что надо выходить с этой территории.
Ограниченная десантная операция теоретически возможна. Ее цель должна быть четко артикулирована. Если это будет цель для подрыва каких-то объектов, американцы это успешно делают с воздуха. Не думаю, что мы увидим в ближайшее время воплощение в жизнь. В частности, потому что не очень благоприятно и положительно на это может отреагировать американское общество, в частности, избиратели президента Трампа, которые осторожно относятся к внешним интервенциям,
– объяснил военный.
По его словам, вряд ли эта позиция существенно изменится. Возможно, это заявление для того, чтобы еще больше нажать на Иран с целью, чтобы они остановили сопротивление и были готовы к каким-то реальным переговорам.
Последние заявления Трампа об операции в Иране
Дональд Трамп анонсировал большой удар по Ирану. По его словам, Америка "еще не начинала", поэтому скоро будут новые удары. Он заверил, что "все идет очень хорошо".
Президент США допускает возможность введения войск в Иран, если этого потребует ситуация. Трамп отверг опросы американских граждан, которые показывают, что многие люди не одобряют его решение о военной операции в Иране, заявив, что прежде всего он "должен поступить правильно".
Трамп прокомментировал продолжительность войны в Иране. Американский лидер отметил, что с самого начала он считал, что все продлится примерно четыре недели. Они опережают график, но готовы воевать дольше, потому что США имеют достаточно сил и ресурсов.