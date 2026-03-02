Есть 2 важных нюанса: боец оценил, может ли Трамп отправить войска в Иран

Президент США Дональд Трамп не исключает введения войск в Иран. Однако вряд ли будет сухопутная операция. Ведь это будет означать втягивание в длительный конфликт.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко заметил 24 Каналу, что не видно, чтобы техника перебрасывалась в таких объемах. Также важно понимать цель операции.

Какова цель таких заявлений Трампа?

Александр Мусиенко привел пример операции "Буря в пустыне" 1990 – 1991 годов. Во главе ее были США, когда Ирак оккупировал и аннексировал Кувейт. Тогда это была большая сухопутная операция, были применены боевые машины пехоты Bradley, танки Abrams. Сейчас же все развязывается дальнобойным вооружением, ракетами.

Будет ли сейчас что-то подобное? Прежде всего не видно, чтобы техника перебрасывалась в таких объемах. Второй момент. Для того, чтобы высадить десант, нужно понимать цель этой операции,

– подчеркнул он.

Министр войны США Пит Гегсет декларирует цель уничтожения ВПК Ирана, мест возможного обогащения урана, центрифуг, которые эти этот уран обогащают и могут привести к тому, что Тегеран будет иметь ядерное оружие, уничтожение флота, потенциала. То есть говорится об уничтожении всей военной машины Ирана.

Поэтому возникает вопрос, нельзя ли сделать это с воздуха, и для чего сухопутный контингент. Также важно, кто будет управлять. США проходили это в Ираке. Тогда весь контроль закончился тем, что Штаты заявили, что надо выходить с этой территории.

Ограниченная десантная операция теоретически возможна. Ее цель должна быть четко артикулирована. Если это будет цель для подрыва каких-то объектов, американцы это успешно делают с воздуха. Не думаю, что мы увидим в ближайшее время воплощение в жизнь. В частности, потому что не очень благоприятно и положительно на это может отреагировать американское общество, в частности, избиратели президента Трампа, которые осторожно относятся к внешним интервенциям,

– объяснил военный.

По его словам, вряд ли эта позиция существенно изменится. Возможно, это заявление для того, чтобы еще больше нажать на Иран с целью, чтобы они остановили сопротивление и были готовы к каким-то реальным переговорам.

Последние заявления Трампа об операции в Иране