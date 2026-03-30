На Ближнем Востоке сейчас находится более 50 тысяч американских военных, – NYT
Переброска 2 500 морских пехотинцев и еще 2 500 моряков позволила США удерживать свое военное присутствие на Ближнем Востоке на уровне более 50 000 человек. Это примерно на 10 000 больше, чем обычно.
Об этом говорится в материале The New York Times.
Зачем США контингент в 50 тысяч войск на Ближнем Востоке?
Журналисты отмечают, что пока не до конца понятно, какие именно задачи получат морпехи из 31-го экспедиционного отряда армии США. В то же время американские чиновники говорят, что президент рассматривает вариант более широкой операции – в частности, возможный захват острова Харк или другой территории, чтобы открыть Ормузский пролив.
В обычное время в регионе, в частности в Саудовской Аравии, Бахрейне, Ираке, Сирии, Иордании, Катаре, ОАЭ и Кувейте, находится около 40 000 американских военных. Однако после начала операции "Эпическая ярость" эта цифра выросла до более 50 000 человек.
В то же время в это количество больше не входят 4 500 военных с авианосца USS Gerald Ford. После ряда инцидентов, в частности пожара на борту, корабль 23 марта покинул регион, направился на Крит, а затем прибыл в Хорватию. Его дальнейший маршрут пока неизвестен.
На прошлой неделе Пентагон также отправил около 2 000 военных из 82-й воздушно-десантной дивизии, чтобы расширить возможности США для проведения операций в регионе.
Где именно находятся десантники – не разглашают, но известно, что они размещены в пределах досягаемости Ирана. Их могут привлечь к захвату острова Харк – ключевого центра экспорта иранской нефти в Персидском заливе, где ранее в этом месяце американская авиация уже поразила более 90 военных целей. Также их могут использовать для других наземных операций вместе с морской пехотой.
Впрочем, военные эксперты предостерегают: даже группировка в более 50 000 военных, часть из которых находится на море, недостаточна для масштабной наземной кампании. Для сравнения, Израиль привлек более 300 000 военных к операции в секторе Газа, а коалиция под руководством США во время вторжения в Ирак в 2003 году имела около 250 000 солдат.
Что планирует делать США с войной в Иране?
Дональд Трамп заявил, что хочет "захватить нефть в Иране". Американский лидер также рассматривает возможность установления контроля над иранским островом Харк в Персидском заливе.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США будут продолжать военные действия против Ирана, чтобы нейтрализовать страну на длительный период. В то же время Вэнс сказал, что США уже "выполнили подавляющее большинство своих военных задач".
Издание WP писало, что США рассматривают возможность проведения ограниченных наземных операций в Иране. В частности, речь идет о рейдах на стратегически важные объекты.