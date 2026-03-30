На Ближнем Востоке сейчас находится более 50 тысяч американских военных, – NYT

Переброска 2 500 морских пехотинцев и еще 2 500 моряков позволила США удерживать свое военное присутствие на Ближнем Востоке на уровне более 50 000 человек. Это примерно на 10 000 больше, чем обычно.

Об этом говорится в материале The New York Times.

К теме Иран начал набор добровольцев в армию на фоне угрозы наземного вторжения США

Зачем США контингент в 50 тысяч войск на Ближнем Востоке?

Журналисты отмечают, что пока не до конца понятно, какие именно задачи получат морпехи из 31-го экспедиционного отряда армии США. В то же время американские чиновники говорят, что президент рассматривает вариант более широкой операции – в частности, возможный захват острова Харк или другой территории, чтобы открыть Ормузский пролив.

В обычное время в регионе, в частности в Саудовской Аравии, Бахрейне, Ираке, Сирии, Иордании, Катаре, ОАЭ и Кувейте, находится около 40 000 американских военных. Однако после начала операции "Эпическая ярость" эта цифра выросла до более 50 000 человек.

В то же время в это количество больше не входят 4 500 военных с авианосца USS Gerald Ford. После ряда инцидентов, в частности пожара на борту, корабль 23 марта покинул регион, направился на Крит, а затем прибыл в Хорватию. Его дальнейший маршрут пока неизвестен.

На прошлой неделе Пентагон также отправил около 2 000 военных из 82-й воздушно-десантной дивизии, чтобы расширить возможности США для проведения операций в регионе.

Где именно находятся десантники – не разглашают, но известно, что они размещены в пределах досягаемости Ирана. Их могут привлечь к захвату острова Харк – ключевого центра экспорта иранской нефти в Персидском заливе, где ранее в этом месяце американская авиация уже поразила более 90 военных целей. Также их могут использовать для других наземных операций вместе с морской пехотой.

Впрочем, военные эксперты предостерегают: даже группировка в более 50 000 военных, часть из которых находится на море, недостаточна для масштабной наземной кампании. Для сравнения, Израиль привлек более 300 000 военных к операции в секторе Газа, а коалиция под руководством США во время вторжения в Ирак в 2003 году имела около 250 000 солдат.

Что планирует делать США с войной в Иране?