Между эмоциональностью и игнорированием: как Европа будет реагировать на гибридные атаки России, – NYT

Европейские страны ищут эффективный алгоритм реагирования на российские диверсии и вторжения беспилотников. Новый подход должен остановить операции Кремля, но при этом не спровоцировать эскалацию.

Как сообщает издание The New York Times, западные чиновники опасаются, что случайно или преднамеренно одна из гибридных атак может "привести к значительным жертвам". В настоящее время традиционное сдерживание защищает от прямого вторжения, однако в отношении скрытых угроз единой линии поведения до сих пор нет.

Как планируют сдерживать агрессора

По данным журналистов, Европа пытается усилить защиту на трех уровнях. Речь идет о публичном разоблачении российских операций, повышении осведомленности общества и усилении обороны потенциальных целей, а также о введении новых санкций против России.

Они пытаются сломить волю к поддержке Украины, а в более широком смысле – изменить архитектуру безопасности Европы,

– предполагает бывший сотрудник разведки НАТО Дэвид Кеттлер.

В свою очередь бывший высокопоставленный чиновник НАТО Камиль Гранд добавил, что реагировать нужно спокойно, чтобы не попасть в "российскую ловушку" из-за чрезмерной эмоциональности, но и не быть "слишком самодовольными, чтобы игнорировать реальность".

Эксперт литовского Центра геополитики и исследований в области безопасности Линас Кояла подчеркнул, что любое нападение должно четко соотноситься с конкретным ответом. Он уточнил, что европейские правительства должны заранее подготовить финансирование и правовые механизмы, чтобы не тратить время на политические дебаты после каждого нового инцидента.

По мнению Коялы, ответ должен выходить за рамки обычной защиты: необходимо выявлять сотрудников российской разведки, предъявлять им обвинения и препятствовать вербовке местных прокси-сил.

Издание напоминает, что в последнее время в Европе произошел ряд инцидентов, которые связывают с Москвой. Среди них – диверсии на железной дороге в Польше в ноябре 2025 года, вторжение российских дронов в воздушное пространство стран Балтии и обнаружение беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига. В то же время некоторые страны, в частности Дания, Финляндия и Польша, уже начали готовить своих граждан к возможным военным действиям.

Напомним, из-за роста числа диверсий ЕС готовит более жесткие правила для российских дипломатов. С января 2026 года они обязаны заранее сообщать о своих перемещениях между странами Евросоюза.

Кроме того, в НАТО разработали новую стратегию на случай прямого столкновения с Россией, которая базируется на массированном применении беспилотников и искусственного интеллекта.