Как сообщает издание The New York Times, западные чиновники опасаются, что случайно или преднамеренно одна из гибридных атак может "привести к значительным жертвам". В настоящее время традиционное сдерживание защищает от прямого вторжения, однако в отношении скрытых угроз единой линии поведения до сих пор нет.

Как планируют сдерживать агрессора

По данным журналистов, Европа пытается усилить защиту на трех уровнях. Речь идет о публичном разоблачении российских операций, повышении осведомленности общества и усилении обороны потенциальных целей, а также о введении новых санкций против России.

Они пытаются сломить волю к поддержке Украины, а в более широком смысле – изменить архитектуру безопасности Европы,

– предполагает бывший сотрудник разведки НАТО Дэвид Кеттлер.

В свою очередь бывший высокопоставленный чиновник НАТО Камиль Гранд добавил, что реагировать нужно спокойно, чтобы не попасть в "российскую ловушку" из-за чрезмерной эмоциональности, но и не быть "слишком самодовольными, чтобы игнорировать реальность".

Эксперт литовского Центра геополитики и исследований в области безопасности Линас Кояла подчеркнул, что любое нападение должно четко соотноситься с конкретным ответом. Он уточнил, что европейские правительства должны заранее подготовить финансирование и правовые механизмы, чтобы не тратить время на политические дебаты после каждого нового инцидента.

По мнению Коялы, ответ должен выходить за рамки обычной защиты: необходимо выявлять сотрудников российской разведки, предъявлять им обвинения и препятствовать вербовке местных прокси-сил.

Издание напоминает, что в последнее время в Европе произошел ряд инцидентов, которые связывают с Москвой. Среди них – диверсии на железной дороге в Польше в ноябре 2025 года, вторжение российских дронов в воздушное пространство стран Балтии и обнаружение беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига. В то же время некоторые страны, в частности Дания, Финляндия и Польша, уже начали готовить своих граждан к возможным военным действиям.

Напомним, из-за роста числа диверсий ЕС готовит более жесткие правила для российских дипломатов. С января 2026 года они обязаны заранее сообщать о своих перемещениях между странами Евросоюза.

Кроме того, в НАТО разработали новую стратегию на случай прямого столкновения с Россией, которая базируется на массированном применении беспилотников и искусственного интеллекта.