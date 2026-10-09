Як повідомляє видання The New York Times, західні посадовці побоюються, що випадково чи навмисно одна з гібридних атак може "призвести до значних жертв". Наразі традиційне стримування захищає від прямого вторгнення, проте щодо прихованих загроз – єдиної лінії поведінки досі немає.

Як планують стримувати агресора

За даними журналістів, Європа намагається посилити захист на трьох рівнях. Йдеться про публічне викриття російських операцій, підвищення обізнаності суспільства та посилення оборони потенційних цілей, а також запровадження нових санкцій проти Росії.

Вони намагаються зламати волю підтримувати Україну, а в ширшому сенсі – змінити архітектуру безпеки Європи,

– припускає колишній співробітник розвідки НАТО Девід Кеттлер.

Своєю чергою колишній високопосадовець НАТО Каміль Гранд додав, що реагувати потрібно спокійно, щоб не потрапити в "російську пастку" через надмірну емоційність, але й не бути "надто самовдоволеними, щоб ігнорувати реальність".

Фахівець литовського Центру геополітики та безпекових досліджень Лінас Кояла наголосив, що будь-який напад має бути чітко пов'язаний із конкретним реагуванням. Він уточнив, що європейські уряди повинні заздалегідь підготувати фінансування та правові механізми, щоб не витрачати час на політичні дебати після кожного нового інциденту.

На думку Кояли, відповідь має виходити за межі звичайного захисту: необхідно ідентифікувати співробітників російської розвідки, висувати їм звинувачення та перешкоджати вербуванню місцевих проксі-сил.

Видання нагадує, що останнім часом у Європі сталася низка інцидентів, які пов'язують з Москвою. Серед них – диверсії на залізниці в Польщі у листопаді 2025 року, вторгнення російських дронів у повітряний простір країн Балтії та виявлення безпілотника з вибухівкою в аеропорту Лейпцига. Водночас деякі країни, зокрема Данія, Фінляндія та Польща, вже почали готувати своїх громадян до можливих військових дій.

Нагадаємо, через зростання кількості диверсій ЄС готує жорсткіші правила для російських дипломатів. Від січня 2026 року вони зобов'язані заздалегідь повідомляти про свої переміщення між країнами Євросоюзу.

Крім того, у НАТО розробили нову стратегію на випадок прямого зіткнення з Росією, яка базується на масованому застосуванні безпілотників та штучного інтелекту.