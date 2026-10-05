Стратегія базується на масованому застосуванні безпілотників та новітніх технологій замість традиційних затяжних боїв. Про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо про стратегію НАТО?

Журналісти агентства отримали несекретну версію документа під назвою "Теорія перемоги". Її автором є Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич, який планує офіційно презентувати цей план у Польщі 12 жовтня.

Головна мета розробки полягає у чіткому розумінні того, як саме союзники реагуватимуть на ймовірну російську агресію. Ключова зміна у підходах Альянсу стосується інтеграції традиційної зброї з новітніми технологіями, які довели свою ефективність під час війни в Україні. Військові планують масово використовувати безпілотники, системи з мінімальним екіпажем та засоби цілевказівки на основі штучного інтелекту.

У разі реального нападу Росії першим кроком стане зупинка вторгнення за допомогою сухопутних сил на східному фланзі. Після цього пріоритетом стане тотальне знищення ворожих систем командування та управління. За задумом розробників, ліквідація керівних центрів дозволить швидко послабити та розгромити російські війська.

Речник Гринкевича полковник Мартін О'Доннелл наголосив, що нова стратегія зберігає носить виключно оборонний характер і спрямована на уникнення ненавмисної ескалації. Окрему увагу приділили спільній протидії гібридним загрозам, які не є відкритим конфліктом, але створюють серйозні проблеми для країн-учасниць Альянсу.

Теорія перемоги Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО в Європі проста: зберегти перевагу НАТО. Враховуючи нестабільну та складну глобальну безпекову ситуацію, нам потрібно зараз створити умови для стримування агресії та, за необхідності, перемоги у разі нападу,

– підкреслив О'Доннелл

За його словами, через глобальну нестабільність необхідно вже зараз створювати умови для стримування агресії. Сама демонстрація готовності та технологічної переваги має переконати потенційного противника у неможливості перемогти Альянс.

Нагадаємо, що 29 вересня Генсек НАТО Марк Рютте розповів, що Північноатлантичний альянс не завжди відповідатиме публічно та симетрично на дії Росії. За словами політика, йдеться не лише про "гібридну загрозу", а про агресивну тактику "сірої зони", яка охоплює диверсії, запуски дронів та кібератаки.