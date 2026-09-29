Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з главою уряду Литви Міндаугасом Сінкевічюсом у Брюсселі.

Як відповідатиме НАТО

За словами Рютте ідеться не лише про "гібридну загрозу", а про агресивну тактику "сірої зони", яка охоплює диверсії, атаки безпілотників та кібератаки.

Не завжди ви бачитимете наші дії публічно. Вони не завжди будуть симетричними й це не завжди буде принцип "око за око", але ми маємо потрібні варіанти відповіді,

– додав генсек НАТО.

Прикладом симетричної реакції стало розгортання операції Baltic Sentry. До неї вдались для захисту підводної інфраструктури після пошкодження кабелю між Фінляндією та Естонією наприкінці 2025 року.

Водночас асиметричні заходи полягають, зокрема, у протидії російському "тіньовому флоту". До прикладу він привів дії Швеції, Великої Британії, Бельгії та Франції. Ідеться про обмеження діяльності "тіньових танкерів", які приносять прибутки державі-агресору.

Рютте підкреслив необхідність виваженого підходу, оскільки Альянс протистоїть Кремлю, який уже пожертвував життями до 1,2 мільйона власних військових у "неспровокованій війні".

Тож тут доречна певна виваженість, але водночас слід продовжувати інвестувати в оборону – так, як це робить уряд Литви та інші країни,

– додав очільник Альянсу.

Окремо він відзначив успішні дії італійських винищувачів, які в межах місії протиповітряної оборони збили безпілотник над територією Литви.

Посилення підтримки України як головна відповідь

На переконання генсека НАТО, найефективнішою протидією будь-яким провокаціям Росії залишається нарощування допомоги України. Адже Москва прагне роз'єднати союзників та змусити їх втратити фокус на війні.

Наш сигнал Москві чіткий. Ми робитимемо для України ще більше, а не менше,

– резюмував Рютте.

Нагадаємо, верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич закликав Європу відкрито говорити про причетність Росії до гібридних атак. Також він спонукав посилити військову допомогу Україні.