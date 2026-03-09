Укр Рус
9 марта, 12:40
3

Израиль призывает народ Ирана "освободиться от ига тирании" и свергнуть действующий режим

Екатерина Попик

Израиль обратился к гражданам Ирана с призывом выступить против действующего режима. По его мнению, нынешние события могут стать шансом для иранского народа.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, пишет BBC.

Почему Нетаньяху призывает иранцев к восстанию?

Руководство Израиля неоднократно высказывало свое мнение о том, что сегодняшний конфликт между США и Ираном поможет иранскому народу освободиться от диктаторского режима.

Поэтому в своем видеообращении премьер Израиля Беньямин Нетаньяху призвал иранцев немедленно действовать. Ведь они стремятся помочь им "освободиться от ига тирании". Однако это может произойти только после решительного шага жителей страны.

Я верю, что если вы восстанете в момент истины, то вскоре наступит день, когда Израиль и Иран снова станут храбрыми друзьями,
– добавил Нетаньяху.

Символичность этого видеообращения усиливалась кадрами, где люди держат флаги Израиля и исторические знамена Ирана со Львом и Солнцем.

Что нового известно о конфликте между США и Ираном?

  • Иран отвергает призывы к перемирию в конфликте с Израилем и Соединенными Штатами Америки, заявляя, что получает поддержку от России, однако не раскрывает деталей относительно возможного обмена разведданными. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что сотрудничество с Москвой продолжается, но воздержался от уточнений относительно конкретной помощи в регионе.

  • В Бахрейне зафиксировали атаку иранского дрона на нефтеперерабатывающий завод Bapco. Эксперты предупреждают, что обострение конфликта между США и Ираном может привести к сокращению добычи нефти и резкому росту цен на нее.

  • Президент США Дональд Трамп дал интервью израильским СМИ, в котором не назвал сроков завершения военной операции "Эпическая ярость" против Ирана. В то же время он отметил, что при принятии решения учтет мнение премьера Биньямина Нетаньяху, хотя последнее слово останется за ним.