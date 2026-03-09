Израиль призывает народ Ирана "освободиться от ига тирании" и свергнуть действующий режим
Израиль обратился к гражданам Ирана с призывом выступить против действующего режима. По его мнению, нынешние события могут стать шансом для иранского народа.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, пишет BBC.
Почему Нетаньяху призывает иранцев к восстанию?
Руководство Израиля неоднократно высказывало свое мнение о том, что сегодняшний конфликт между США и Ираном поможет иранскому народу освободиться от диктаторского режима.
Поэтому в своем видеообращении премьер Израиля Беньямин Нетаньяху призвал иранцев немедленно действовать. Ведь они стремятся помочь им "освободиться от ига тирании". Однако это может произойти только после решительного шага жителей страны.
Я верю, что если вы восстанете в момент истины, то вскоре наступит день, когда Израиль и Иран снова станут храбрыми друзьями,
– добавил Нетаньяху.
Символичность этого видеообращения усиливалась кадрами, где люди держат флаги Израиля и исторические знамена Ирана со Львом и Солнцем.
Что нового известно о конфликте между США и Ираном?
Иран отвергает призывы к перемирию в конфликте с Израилем и Соединенными Штатами Америки, заявляя, что получает поддержку от России, однако не раскрывает деталей относительно возможного обмена разведданными. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что сотрудничество с Москвой продолжается, но воздержался от уточнений относительно конкретной помощи в регионе.
В Бахрейне зафиксировали атаку иранского дрона на нефтеперерабатывающий завод Bapco. Эксперты предупреждают, что обострение конфликта между США и Ираном может привести к сокращению добычи нефти и резкому росту цен на нее.
Президент США Дональд Трамп дал интервью израильским СМИ, в котором не назвал сроков завершения военной операции "Эпическая ярость" против Ирана. В то же время он отметил, что при принятии решения учтет мнение премьера Биньямина Нетаньяху, хотя последнее слово останется за ним.