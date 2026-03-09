"Москва получила этот подарок": как Путин стал главным победителем войны в Иране

Глава Кремля Владимир Путин встретил новый год, столкнувшись со сложным выбором: ограничить боевые действия в Украине или рискнуть нанести серьезный ущерб российской экономике. Однако президент США Дональд Трамп фактически дал ему выход из этой ситуации.

Об этом говорится в материале Politico.

Читайте также Только одна страна: аналитик сказал, кто выиграет от войны на Ближнем Востоке

Почему война на Ближнем Востоке выгодна Кремлю?

Совместные удары США и Израиля по Ирану вызвали резкий рост цен на нефть, что усилило главный источник доходов Кремля и облегчило финансирование войны.

После того как Израиль в эти выходные атаковал иранские нефтяные объекты, мировые цены на нефть превысили 100 долларов за баррель – это самая высокая отметка с лета 2022 года, когда рынки резко выросли после полномасштабного вторжения России в Украину.

Для России скачок цен на нефть стал экономическим бонусом в критический момент, когда расходы на более чем четыре года войны в Украине начали угрожать внутренним экономическим кризисом.

Атака на Иран может подорвать претензии Москвы на роль надежного союзника, однако уже приносит выгоду российской экономике и, соответственно, ее войне против Украины. В результате Кремль может стать одним из главных бенефициаров расширения эскалации на Ближнем Востоке,

– говорится в материале Politico.

Стоит отметить, что еще несколько недель назад настроения среди российских экономических элит были пессимистическими.

Бюджетные расчеты российского Минфина на этот год основывались на базовой цене около 59 долларов за баррель нефти Urals – основного экспортного сырья страны. Однако в январе доходы от энергетики упали до самого низкого уровня с 2020 года.

Западные санкции, высокие процентные ставки и дефицит рабочей силы создавали дополнительное давление на экономику.

Ситуация изменилась после того, как Израиль и США атаковали Иран. В ответ Тегеран нанес удары, а конфликт начал перерастать в более широкую региональную войну. Судоходство через Ормузский пролив фактически остановилось, а цены на нефть резко выросли.

Помогает ли Россия Ирану?