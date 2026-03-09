"Москва отримала цей подарунок": як Путін став головним переможцем війни в Ірані

Очільник Кремля Володимир Путін зустрів новий рік, зіткнувшись зі складним вибором – обмежити бойові дії в Україні або ризикнути завдати серйозної шкоди російській економіці. Однак президент США Дональд Трамп фактично дав йому вихід із цієї ситуації.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

Читайте також Лише одна країна: аналітик сказав, хто виграє від війни на Близькому Сході

Чому війна на Близькому Сході вигідна Кремлю?

Спільні удари США та Ізраїлю по Ірану спричинили різке зростання цін на нафту, що посилило головне джерело доходів Кремля і полегшило фінансування війни.

Після того як Ізраїль цими вихідними атакував іранські нафтові об'єкти, світові ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель – це найвища позначка із літа 2022 року, коли ринки різко зросли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Для Росії стрибок цін на нафту став економічним бонусом у критичний момент, коли витрати на понад чотири роки війни в Україні почали загрожувати внутрішньою економічною кризою.

Атака на Іран може підірвати претензії Москви на роль надійного союзника, однак уже приносить вигоду російській економіці і, відповідно, її війні проти України. У результаті Кремль може стати одним із головних бенефіціарів розширення ескалації на Близькому Сході,

– йдеться в матеріалі Politico.

Варто зазначити, що ще кілька тижнів тому настрої серед російських економічних еліт були песимістичними.

Бюджетні розрахунки російського Мінфіну на цей рік ґрунтувалися на базовій ціні близько 59 доларів за барель нафти Urals – основної експортної сировини країни. Однак у січні доходи від енергетики впали до найнижчого рівня з 2020 року.

Західні санкції, високі відсоткові ставки та дефіцит робочої сили створювали додатковий тиск на економіку.

Ситуація змінилася після того, як Ізраїль і США атакували Іран. У відповідь Тегеран завдав ударів, а конфлікт почав переростати у ширшу регіональну війну. Судноплавство через Ормузьку протоку фактично зупинилося, а ціни на нафту різко зросли.

Чи допомагає Росія Ірану?