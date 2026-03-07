Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала объяснил, что затягивание боевых действий на Ближнем Востоке выгодно только одной стране. В то же время он отметил, что даже для нее длительный конфликт может иметь противоречивые последствия.

Затягивание войны выгодно только России

На первый взгляд может показаться, что эскалация на Ближнем Востоке создает выгодные условия для России. Из-за боевых действий цены на энергоносители могут расти, а более дорогая нефть традиционно приносит Москве дополнительные доходы. Однако, по словам Валерия Клочко, такая логика работает только в краткосрочной перспективе и не гарантирует России стабильной выгоды.

Напомним: На фоне операции США и Израиля против Ирана выросла заинтересованность украинскими дронами-перехватчиками. Financial Times писала о переговорах Пентагона и по меньшей мере одной страны Персидского залива по их закупке, а Киев обсуждает формат сотрудничества, который может предусматривать обмен опытом на ракеты для Patriot.

Аналитик объяснил, что большинство государств, вовлеченных в операцию или связанных с ней, не заинтересованы в длительном конфликте. Даже те страны, которые могут получить временные экономические бонусы, понимают риски для глобальной экономики и безопасности.

Действительно выгодно затягивание только одной стране – России. Но сказать однозначно, что она долго будет получать большие выгоды от роста цен на нефть, тоже нельзя,

– подчеркнул Клочок.

Он добавил, что даже в этом случае эффект может быть ограниченным. Мировые энергетические рынки быстро адаптируются к кризисам, а другие крупные игроки, в частности Китай, имеют собственные ресурсы и альтернативные сценарии действий. Поэтому рассчитывать на долговременные сверхприбыли России от этого конфликта не стоит.

Страны региона не спешат отвечать Ирану ударами

Несмотря на многочисленные атаки Ирана по территории стран Ближнего Востока, большинство государств региона не переходят к прямому ответу. Речь идет даже о тех странах, по чьей гражданской или военной инфраструктуре уже наносились удары. По мнению Клочко, такая сдержанность свидетельствует о том, что сценарий операции контролируется и вряд ли предусматривает масштабную эскалацию.

Вниманию! США объявили о расширении военной операции: 6 марта запланирована крупнейшая кампания бомбардировок по иранским ракетным объектам. По данным Axios, операция может длиться еще несколько недель, а переговоров с Тегераном пока не ведется.

Аналитик обратил внимание, что даже государства с мощными армиями ограничиваются преимущественно оборонительными действиями. Например, они перехватывают воздушные цели или заявляют о политическом осуждении атак, но не открывают новый фронт против Ирана.

Логично было бы ожидать, что после сотен ударов по их территории некоторые страны нанесут ответный удар по Ирану. Но этого не происходит,

– отметил Клочок.

По его словам, такая сдержанность выглядит довольно показательно. Даже страны, которые имеют достаточно ресурсов и военных возможностей, не спешат втягиваться в прямую войну с Ираном.

Это мне указывает на то, что сценарий на Ближнем Востоке прописан давно и довольно четко регулируется,

– подчеркнул он.

Аналитик добавил, что именно такое поведение государств региона может свидетельствовать об определенной международной координации действий. Многие страны, даже имея возможность ответить силой, выбирают сдержанную позицию и пытаются избежать расширения конфликта.

Война на Ближнем Востоке вряд ли будет долгой

Большинство ключевых игроков не заинтересованы в длительном конфликте на Ближнем Востоке. Даже государства, которые имеют сложные отношения между собой или поддерживают разные стороны, понимают риски масштабной эскалации для мировой экономики и безопасности.

Аналитик обратил внимание, что даже Китай, который традиционно стремится усиливать свое влияние в регионе, не заинтересован в затягивании войны. Для Пекина это создает слишком много экономических и политических рисков, а прямое вмешательство в конфликт означало бы значительно более широкую войну.

Я думаю, что военная операция на Ближнем Востоке будет скоротечной. В любом случае мало заинтересованных сторон, чтобы она длилась долго,

– отметил Клочок.

Он добавил, что Китай также находится в сложной ситуации, ведь не может полностью поддержать ни одну из сторон конфликта. В такой ситуации Пекин вынужден действовать осторожно и не заинтересован в сценарии большой войны.

Китай сейчас не заинтересован в затягивании военной операции и не готов вступать в прямую войну,

– подчеркнул аналитик.

По словам Клочко, именно поэтому нынешний конфликт может иметь ограниченный во времени характер. Большинство государств стремятся избежать сценария большой региональной войны, которая могла бы втянуть в противостояние гораздо больше стран.

