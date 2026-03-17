Операция в Иране "предотвратила Третью мировую войну", – Трамп

Дональд Трамп заявил, что операция США в Иране якобы предотвратила начало Третьей мировой войны. Ведь, по его мнению, Америка вечерпала иранский ядерный потенциал.

Об этом он сказал на борту самолета Air Force One.

Смотрите также Если бы мы не ударили по Ирану, началась бы ядерная война и Третья мировая, – Трамп

Почему Трамп заявляет, что предотвратил Третью мировую войну?

Президент США Дональд Трамп заметил, что Штаты "уничтожили" ядерный потенциал Ирана. По его мнению, именно это не дало начаться ядерной эскалации.

Трамп заявил, что если бы не удары США, Тегеран мог бы за месяц получить ядерное оружие. Однако, публичных новых доказательств, чтобы подтвердить соответствующие тезисы, во время выступления лидер США не привел.

Напомним, что ранее Белый дом объяснял начало операции необходимостью сдержать ракетные возможности Ирана и не допустить получения им ядерного оружия. Тогда издание Reuters сообщало, что разведка США предупреждала Трампа о возможном ответе Ирана ударами по союзникам Америки в Персидском заливе.

Что нового известно о конфликте между США и Ираном?