Операция в Иране "предотвратила Третью мировую войну", – Трамп
- Дональд Трамп заявил, что операция США в Иране предотвратила начало Третьей мировой войны.
- Белый дом объяснял операцию необходимостью сдерживания ядерных возможностей Ирана.
Дональд Трамп заявил, что операция США в Иране якобы предотвратила начало Третьей мировой войны. Ведь, по его мнению, Америка вечерпала иранский ядерный потенциал.
Об этом он сказал на борту самолета Air Force One.
Почему Трамп заявляет, что предотвратил Третью мировую войну?
Президент США Дональд Трамп заметил, что Штаты "уничтожили" ядерный потенциал Ирана. По его мнению, именно это не дало начаться ядерной эскалации.
Трамп заявил, что если бы не удары США, Тегеран мог бы за месяц получить ядерное оружие. Однако, публичных новых доказательств, чтобы подтвердить соответствующие тезисы, во время выступления лидер США не привел.
Напомним, что ранее Белый дом объяснял начало операции необходимостью сдержать ракетные возможности Ирана и не допустить получения им ядерного оружия. Тогда издание Reuters сообщало, что разведка США предупреждала Трампа о возможном ответе Ирана ударами по союзникам Америки в Персидском заливе.
Что нового известно о конфликте между США и Ираном?
Министр обороны Израиля Израэль Кац заявил, что в результате авиаудара по Тегерану якобы погибли секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и командир военизированных формирований "Басидж" Голамреза Сулеймани. По его словам, удар был точечным и состоялся в ночь на 16 марта, однако Иран официально не подтвердил эту информацию.
Дональд Трамп заявил, что пока не готов объявлять "победу" над Ираном, назвав такие заявления преждевременными. В то же время отметил, что США нанесли стране значительный ущерб в военном и экономическом плане.
Армия обороны Израиля заявила, что в ночь на 16 марта в аэропорту Мехрабад в Тегеране был уничтожен самолёт, которым, по их данным, пользовались верховный лидер Ирана Али Хаменеи и другие высокопоставленные чиновники для военной координации и международных поездок. В ЦАХАЛ отметили, что удар направлен на ограничение возможностей иранского руководства и его союзников.