Хаос в Иране может иметь ужасные последствия для всех: что дальше ждет Ближний Восток

Несколько дней подряд между Израилем и Ираном продолжается активный вооруженный конфликт. Это может плохо повлиять не только на Ближний Восток, но и на другие регионы.

В частности, говорится о Центральной Азии, Индии, Пакистане. Такое мнение 24 Каналу озвучил специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов.

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Разрушительное влияние на другие регионы

Юрий Богданов отметил, что довести дело до конца возможно только с помощью наземного вторжения. То есть Израилю для этого нужно захватить Тегеран, сменить руководство. Однако прежде всего он не имеет столько людей. Также у Израиля нет общей границы с Ираном.

Когда ты не имеешь общей границы, то можешь обмениваться воздушными ракетными ударами. Но в то же время риска наземного вторжения не существует физически,

– подчеркнул он.

Довести дело до конца невозможно без серьезных сдвигов в самом Иране. Вряд ли они возможны сейчас. Скорее всего, в планах Израиля нет ликвидации текущего президента, гражданского руководства.

Обратите внимание! Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху не исключает ликвидации верховного лидера Ирана. Он заявил, что ликвидация Али Хаменеи положит конец, а не эскалирует войну между Израилем и Ираном.

Иран – это огромная страна. Если там будет хаос, рассадники исламского радикализма, то это может повлиять не только на Ближний Восток, но и на Кавказ, Центральную Азию, Индию, Пакистан.

Надо понимать, что персидская, шиитская культура гораздо более распространена в разных регионах. Ощутимое влияние могут получить даже Индия, Пакистан, Центральная Азия, до Китая, Ближний Восток, Кавказ. Это будет очень широкая история стабилизации,

– пояснил специалист по стратегическим коммуникациям.

Также можно прогнозировать, что будет, если будет много беженцев. В Иране десятилетиями существовал радикальный исламистский режим. Он может образовать множество специфических течений, террористических, радикальных групп. Для этого есть ресурс, деньги. Поэтому хаос в Иране – это большие риски. В частности, от того вряд ли выиграет Украина.