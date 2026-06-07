Израиль нанес удар по Ливану впервые после перемирия: целью стала инфраструктура "Хезболлы"

Израильские военные 7 июня нанесли удар по южному пригороду Бейрута Дахия, который считается одним из главных оплотов "Хезболлы" в Ливане. Это первая атака по району после заключения соглашения о прекращении огня между сторонами.

В Иерусалиме заявили, что удар стал ответом на ракетный обстрел территории Израиля. Об этом пишет Reuters.

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Что известно об атаке по Бейруту?

Израильские военные 7 июня нанесли удар по инфраструктуре группировки "Хезболла" в южном пригороде Бейрута Дахия. Атака стала первой по этому району после вступления в силу соглашения о прекращении огня, которое стороны заключили 16 апреля.

В южных пригородах Бейрута погибли два человека и по меньшей мере 11 получили ранения. По данным NNA, удары были направлены на две квартиры в оплоте "Хезболлы".

Атака по Ливану: смотрите видео

Несмотря на перемирие, боевые действия полностью не прекратились, а израильская армия продолжает заявлять о необходимости уничтожения военной инфраструктуры группировки вблизи своих границ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны заявили, что удар по Дахии был санкционирован в ответ на ракетный обстрел северных районов Израиля. Ранее израильские военные сообщили о перехвате двух снарядов, которые были выпущены с территории Ливана в направлении населенных пунктов Ифтах и Рамот-Нафтали. В то же время "Хезболла" не брала на себя ответственность за запуск ракет.

Кроме того, Армия обороны Израиля обнародовала предупреждение об эвакуации для жителей города Тир на юге Ливана и прилегающих районов. Такие сообщения обычно предшествуют новым авиаударам по объектам, которые израильская сторона считает связанными с деятельностью "Хезболлы".

Группировка ранее отвергла предложения по разоружению в рамках договоренностей о прекращении огня. Представители "Хезболлы" заявляли, что сначала Израиль должен прекратить свои атаки и вывести войска из южных районов Ливана.

На фоне нового обострения продолжаются дипломатические усилия по урегулированию ситуации. По данным международных медиа, Иран связывает дальнейшие переговоры с Соединенными Штатами с соблюдением режима прекращения огня между Израилем и "Хезболлой". Также стало известно, что Израиль заранее проинформировал Соединенные Штаты о подготовке ударов по Бейруту.

Что известно о перемирии Израиля и Ирана?

4 июня Израиль и Ливан договорились о полном прекращении огня во время трехсторонней встречи с участием представителей США. Договоренности были достигнуты после многочасовых переговоров, которые длились более девяти часов.

Участники встречи подтвердили отсутствие враждебных намерений друг в отношении друга и выразили готовность продолжить дипломатические контакты. В совместном заявлении отмечается, что стороны намерены возобновить дипломатию для достижения "всеобъемлющего соглашения", которое позволит обеспечить стабильность в регионе.

Переговоры состоялись на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Незадолго до достижения договоренностей премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пригрозил нанести удары по территории Ливана. По оценкам медиа, такой сценарий мог поставить под угрозу дальнейшие переговоры между США и Ираном.

В то же время израильская сторона отметила, что долгосрочная безопасность страны зависит от устранения военной инфраструктуры "Хезболлы" на территории Ливана.