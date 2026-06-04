Об этом сообщили в CNN.

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Что известно о договоренности между Ливаном и Израилем?

Соглашение страны заключили сразу после того, как премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пригрозил нанести удары по Ливану. Такое решение, вероятно, сорвало бы переговоры между США и Ираном.

Переговоры между представителями Израиля и Ливана продолжались более 9 часов. В совместном заявлении страны сообщили, что договорились возобновить дипломатию с целью "достижения всеобъемлющего соглашения".

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Израиль подтвердил, что его безопасность и уважение к его территориальной целостности могут быть достигнуты только путем разоружения "Хезболлы" и ликвидации ее инфраструктуры по всему Ливану,

– говорится в заявлении.

Также все страны осудили нападение Ирана на регионы и все действия правительства Тегерана, которые подрывают стабильность на Ближнем Востоке. Представители США отметили, что соглашение между Ливаном и Израилем должно быть подписано только при посредничестве Вашингтона.

Израиль ранее угрожал Ливану ударами: как отреагировали в США?

Дональд Трамп нецензурно выругался на Беньямина Нетаньяху. Во время телефонного разговора президент США разозлился на премьер-министра Израиля из-за планов атаковать Ливан.

Один из американских чиновников заявил, что Трамп знал об атаках по Израилю и понимал, что страна будет защищаться. Однако, по словам чиновника, президент США якобы почувствовал, что Нетаньяху только обостряет ситуацию.

В Axios сообщили, что это был худший и самый напряженный разговор между Трампом и Нетаньяху. Вероятно, лидера США разозлило решение нанести удары по Ливану из-за возможной угрозы сорвать мирные переговоры с Ираном.