Что известно о конфликте между Трампом и Нетаньяху?

Президент США 1 июня провел телефонный разговор с премьером Израиля. Во время диалога Трамп назвал Нетаньяху "сумасшедшим" и обвинил его в неблагодарности.

Ты, черт возьми, сошел с ума. Если бы не я, ты бы сидел в тюрьме. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого,

– прокричал Трамп.

Один из американских чиновников заявил, что Трамп знал об атаках по Израилю и понимал, что страна будет защищаться. Однако, по словам чиновника, президент США якобы почувствовал, что Нетаньяху только обостряет ситуацию.

В издании заявили, что это был худший и самый напряженный разговор между Трампом и Нетаньяху. Вероятно, лидера США разозлило решение нанести удары по Ливану из-за возможной угрозы сорвать мирные переговоры с Ираном.

Еще в конце февраля 2026 года США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Противостояние продолжается, однако американская сторона почти полностью исключила Израиль и премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху из переговорного процесса.

Лишенные прямого доступа к переговорному процессу, израильские чиновники вынуждены были получать информацию о диалоге Вашингтона и Тегерана через региональные контакты и собственные разведывательные каналы внутри Ирана.

Дональд Трамп заявил, что его рейтинг поддержки в Израиле "достигает 99%", что, по его мнению, позволяет ему теоретически "баллотироваться на пост премьер-министра". Согласно израильскому законодательству, стать премьер-министром может только действующий депутат Кнессета с израильским гражданством, что делает кандидатуру Трампа невозможной.