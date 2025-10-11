На границе Афганистана и Пакистана начались ожесточенные бои: пакистанские силы вынуждены отступать
- Талибы атаковали позиции военных Пакистана вдоль линии Дюранда, заставив пакистанские силы отступить на нескольких направлениях.
- Пакистан обвиняет Индию в использовании Афганистана как базы для антибезопасной деятельности и координирует действия с несколькими странами для борьбы с трансграничными боевиками.
Талибы атаковали позиции военных Пакистана. Начались ожесточенные бои вдоль линии Дюранда.
Пакистанские силы были вынуждены отступить на нескольких направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Times of India і News18.
Что известно об атаке Афганистана на Пакистан?
Силы талибов атаковали Пакистан с нескольких направлений вдоль линии Дюранда. Ожесточенные бои идут в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. В ряде мест пакистанские силы отступили.
Представители террористической группировки "Талибан", которая руководит Афганистаном, сказали журналистам Al Jazeera, что бои идут в 7 приграничных провинциях. Так, в секторах Дангам и Биркот фиксируют тяжелые артиллерийские обстрелы со стороны Талибана. Дроновые атаки с обеих сторон наблюдают в провинциях Гильменд, Пактия, Кунар, Нангархар и Хост. Под натиском сил "Талибана" пакистанские посты и КПП в Курраме, Баджаури и Северном Вазиристане.
Бои на границе Пакистана: смотрите видео
Сообщается, что Пакистан готовится поднять в воздух боевую авиацию.
Справка: линия Дюранда – почти не маркированная 2670-километровая граница между Афганистаном и Пакистаном. Она простирается от Китая до Ирана.
В заявлении талибов, которое получила AFP говорится об "ответе на авиаудары пакистанских сил".
Правительство "Талибана" в пятницу обвинило Пакистан в нанесении авиаударов по пограничному городу и нарушении суверенитета Афганистана, когда в столице страны Кабуле прогремели 2 взрыва.
Пакистан нарушил воздушное пространство Афганистана,, бомбардируя гражданский рынок в районе Марги Пактика вблизи линии Дюранда,, а также нарушив суверенную территорию Кабула,
– говорилось в заявлении "Талибана".
Примечательно, что сейчас продолжается визит министра иностранных дел "Талибана" Амира Хана Муттаки в Нью-Дели в Индии. В пятницу Индия и Афганистан описали действия Пакистана как "террористические" и которые являются "общей угрозой" для стран.
Эскалацию уже называют крупнейшей с 2021 года.
Талибы стягивают к границе с Пакистаном трофейные американские HMMWV: смотрите видео
Силы талибов направляются к границе с Пакистаном: смотрите видео
Как реагируют в Пакистане?
Представитель армии Пакистана Ахмед Шариф Чаудри обвинил Индию в использовании Афганистана как операционной базы в антибезопасной деятельности против Пакистана.
Он заявил, что действия Пакистана направлены на борьбу с трансграничными боевиками, и страна всегда поддерживала двусторонние и многосторонние усилия в этом направлении.
Относительно международных усилий, он сказал, что Пакистан координирует действия с Саудовской Аравией, ОАЭ, Китаем, США, Турцией и другими.
Справка: После возвращения "Талибана" к власти в 2021 году, Пакистан выразил готовность сотрудничать с новым правительством. Однако, на практике, отношения между странами только ухудшились. Пакистан обвиняет "Талибан" в предоставлении убежища боевикам "Техрик-е Талибан Пакистан" (ТТП), которые являются обособленными от "Талибана" и совершают нападения на пакистанские территории. "Талибан", в свою очередь, отрицает эти обвинения. В последние годы количество жертв от деятельности этих боевиков только возросло.
