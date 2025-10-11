На кордоні Афганістану і Пакистану почалися запеклі бої: пакистанські сили змушені відступати
- Таліби атакували позиції військових Пакистану вздовж лінії Дюранда, змусивши пакистанські сили відступити на кількох напрямках.
- Пакистан звинувачує Індію у використанні Афганістану як бази для антибезпекової діяльності і координує дії з кількома країнами для боротьби з транскордонними бойовиками.
Таліби атакували позиції військових Пакистану. Почалися запеклі бої вздовж лінії Дюранда.
Пакистанські сили були змушені відступити на кількох напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Times of India і News18.
Дивіться також Шлях до ядерної зброї Китаю: чому Дональду Трампу так потрібна авіабаза Баграм
Що відомо про атаку Афганістану на Пакистан?
Сили талібів атакували Пакистан з кількох напрямків уздовж лінії Дюранда. Запеклі бої йдуть у провінціях Кунар, Нангархар та Гельменд. У низці місць пакистанські сили відступили.
Представники терористичного угруповання "Талібан", яке керує Афганістаном, сказали журналістам Al Jazeera, що бої йдуть у 7 прикордонних провінціях. Так, в секторах Дангам та Біркот фіксують важкі артилерійські обстріли з боку Талібану. Дронові атаки з обох сторін спостерігають у провінціях Гільменд, Пактія, Кунар, Нангархар та Хост. Під настиском сил "Талібану" пакистанські пости та КПП в Куррамі, Баджаурі та Північному Вазиристані.
Бої на кордоні Пакистану: дивіться відео
Повідомляється, що Пакистан готується підняти у повітря бойову авіацію.
Довідка: лінія Дюранда – майже не маркований 2670-кілометровий кордон між Афганістаном та Пакистаном. Він простягається від Китаю до Ірану.
У заяві талібів, яку отримала AFP йдеться про "відповідь на авіаудари пакистанських сил".
Уряд "Талібану" у п'ятницю звинуватив Пакистан у завданні авіаударів по прикордонному місту та порушенні суверенітету Афганістану, коли у столиці країні Кабулі пролунали 2 вибухи.
Пакистан порушив повітряний простір Афганістану, бомбардуючи цивільний ринок у районі Маргі Пактіка поблизу лінії Дюранда, а також порушивши суверенну територію Кабула,
– йшлося у заяві "Талібану".
Прикметно, що зараз триває візит міністра закордонних справ "Талібану" Аміра Хана Муттакі до Нью-Делі в Індії. У п'ятницю Індія та Афганістан описали дії Пакистану як "терористичні" та які є "спільною загрозою" для країн.
Ескалацію вже назвають найбільшою з 2021 року.
Таліби стягують до кордону з Пакистаном трофейні американські HMMWV: дивіться відео
Сили талібів прямують до кордону з Пакистаном: дивіться відео
Як реагують у Пакистані?
Речник армії Пакистану Ахмед Шаріф Чаудрі звинуватив Індію у використанні Афганістану як операційної бази у антибезпековій діяльності проти Пакистану.
Він заявив, що дії Пакистану спрямовані на боротьбу з транскордонними бойовиками, і країна завжди підтримувала двосторонні й багатосторонні зусилля у цьому напрямку.
Щодо міжнародних зусиль, він сказав, що Пакистан координує дії з Саудівською Аравією, ОАЕ, Китаєм, США, Туреччиною та іншими.
Довідка: Після повернення "Талібану" до влади у 2021 році, Пакистан висловив готовність співпрацювати з новим урядом. Однак, на практиці, відносини між країнами лише погіршилися. Пакистан звинувачує "Талібан" у наданні притулку бойовикам "Техрік-е Талібан Пакистан" (ТТП), які є відокремленими від "Талібану" і здійснюють напади на пакистанські території. "Талібан", у свою чергу, заперечує ці звинувачення. Останніми роками кількість жертв від діяльності цих бойовиків лише зросла.
Раніше Трамп погрожував Афганістану через утримування авіабази Баграм
Дональд Трамп зажадав від Афганістану повернути США авіабазу Баграм, погрожуючи "поганими речами", якщо цього не станеться.
Трамп наголосив, що наразі не збирається знову вводити війська в Афганістан. Однак зауважив, що всі "побачать, що він збирається зробити", якщо "Талібан" не погодиться на його ультиматум.
21 вересня "Талібан" відхилив вимогу.
Бажання Трампа пов'язане з особливим розташуванням авіабази, що в теорії відкриє для США можливість завдати ударів по ядерним об'єктам Китаю, ймовірно, йдеться про полігон Лобнор.