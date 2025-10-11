Таліби атакували позиції військових Пакистану. Почалися запеклі бої вздовж лінії Дюранда.

Пакистанські сили були змушені відступити на кількох напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Times of India і News18.

Що відомо про атаку Афганістану на Пакистан?

Сили талібів атакували Пакистан з кількох напрямків уздовж лінії Дюранда. Запеклі бої йдуть у провінціях Кунар, Нангархар та Гельменд. У низці місць пакистанські сили відступили.

Представники терористичного угруповання "Талібан", яке керує Афганістаном, сказали журналістам Al Jazeera, що бої йдуть у 7 прикордонних провінціях. Так, в секторах Дангам та Біркот фіксують важкі артилерійські обстріли з боку Талібану. Дронові атаки з обох сторін спостерігають у провінціях Гільменд, Пактія, Кунар, Нангархар та Хост. Під настиском сил "Талібану" пакистанські пости та КПП в Куррамі, Баджаурі та Північному Вазиристані.

Повідомляється, що Пакистан готується підняти у повітря бойову авіацію.

Довідка: лінія Дюранда – майже не маркований 2670-кілометровий кордон між Афганістаном та Пакистаном. Він простягається від Китаю до Ірану.

У заяві талібів, яку отримала AFP йдеться про "відповідь на авіаудари пакистанських сил".

Уряд "Талібану" у п'ятницю звинуватив Пакистан у завданні авіаударів по прикордонному місту та порушенні суверенітету Афганістану, коли у столиці країні Кабулі пролунали 2 вибухи.

Пакистан порушив повітряний простір Афганістану, бомбардуючи цивільний ринок у районі Маргі Пактіка поблизу лінії Дюранда, а також порушивши суверенну територію Кабула,

– йшлося у заяві "Талібану".

Прикметно, що зараз триває візит міністра закордонних справ "Талібану" Аміра Хана Муттакі до Нью-Делі в Індії. У п'ятницю Індія та Афганістан описали дії Пакистану як "терористичні" та які є "спільною загрозою" для країн.

Ескалацію вже назвають найбільшою з 2021 року.

Як реагують у Пакистані?

Речник армії Пакистану Ахмед Шаріф Чаудрі звинуватив Індію у використанні Афганістану як операційної бази у антибезпековій діяльності проти Пакистану.

Він заявив, що дії Пакистану спрямовані на боротьбу з транскордонними бойовиками, і країна завжди підтримувала двосторонні й багатосторонні зусилля у цьому напрямку.

Щодо міжнародних зусиль, він сказав, що Пакистан координує дії з Саудівською Аравією, ОАЕ, Китаєм, США, Туреччиною та іншими.

Довідка: Після повернення "Талібану" до влади у 2021 році, Пакистан висловив готовність співпрацювати з новим урядом. Однак, на практиці, відносини між країнами лише погіршилися. Пакистан звинувачує "Талібан" у наданні притулку бойовикам "Техрік-е Талібан Пакистан" (ТТП), які є відокремленими від "Талібану" і здійснюють напади на пакистанські території. "Талібан", у свою чергу, заперечує ці звинувачення. Останніми роками кількість жертв від діяльності цих бойовиків лише зросла.

