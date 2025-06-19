Путин впервые лично высказался о войне Ирана и Израиля
- Владимир Путин призвал к договоренности между Израилем и Ираном для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.
- Путин предложил помощь России в обеспечении мирных атомных интересов Ирана и готовность успокоить Израиль относительно его безопасности.
Владимир Путин рассказал, что находится в контакте с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху и американским президентом Дональдом Трампом относительно конфликта на Ближнем Востоке.
Во время пресс-конференции он призвал к договоренности между Израилем и Ираном для урегулирования конфликта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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О чем заявил Путин
Он заявил, что в Иране происходит "консолидация общества" вокруг руководства после израильской атаки. Также российский диктатор отметил, что подземные заводы Ирана "существуют, и с ними ничего не произошло".
Комментируя возможное решение проблемы, Владимир Путин предложил "всем сторонам договориться", чтобы остановить конфликт. По его мнению, можно найти решение, которое устроит и Тель-Авив, и Тегеран.
Он предложил участие России в "обеспечении интересов Ирана в области мирной атомной энергетики", и одновременно готовность лишить Израиль обеспокоенности относительно собственной безопасности" из-за ядерной программы.
По его словам, он предложил это решение обеим сторонам, а также США. Также Путин сообщил, что Россия договорилась с Израилем, что россиян, которые строят АЭС в Иране, не будут обстреливать.
Мы ничего никому не навязываем, мы просто говорим о том, как видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиля,
– добавил он.
Кроме вышеупомянутого, Владимир Путин заявил, что между Россией и Ираном достаточно высокий уровень доверия и подчеркнул, что в договоре между Москвой и Тегераном нет статей по оборонной сфере.
К слову, утром 19 июня Иран направил новый залп ракет на Израиль. Во время утренней атаки пострадали центральная и южная части страны. Под ударом, в частности, оказалось медицинское учреждение в Беэр-Шеве.