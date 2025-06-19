Під час пресконференції він закликав до домовленості між Ізраїлем та Іраном задля врегулювання конфлікту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Про що заявив Путін

Він заявив, що в Ірані відбувається "консолідація суспільства" довкола керівництва після ізраїльської атаки. Також російський диктатор зазначив, що підземні заводи Ірану "існують, і з ними нічого не сталося".

Коментуючи можливе розв'язання проблеми, Володимир Путін запропонував "усім сторонам домовитися", аби зупинити конфлікт. На його думку, можна знайти рішення, яке влаштує і Тель-Авів, і Тегеран.

Він запропонував участь Росії у "забезпеченні інтересів Ірану в галузі мирної атомної енергетики", і водночас готовність позбавити Ізраїль стурбованості стосовно власної безпеки" через ядерну програму.

За його словами, він запропонував це рішення обом сторонам, а також США. Також Путін повідомив, що Росія домовилася з Ізраїлем, що росіян, які будують АЕС в Ірані, не обстрілюватимуть.

Ми нічого нікому не нав'язуємо, ми просто говоримо про те, як бачимо можливий вихід із ситуації. Але рішення, звичайно ж, за політичним керівництвом усіх цих країн, насамперед Ірану та Ізраїлю,

– додав він.

Крім вищезгаданого, Володимир Путін заявив, що між Росією та Іраном досить високий рівень довіри та підкреслив, що у договорі між Москвою та Тегераном немає статей з оборонної сфери.

До слова, вранці 19 червня Іран спрямував новий залп ракет на Ізраїль. Під час ранкової атаки постраждали центральна та південна частини країни. Під ударом, зокрема, опинився медичний заклад у Беер-Шеві.