Открытая война между Россией и НАТО возможна в случае, если Москва будет "настолько глупой", чтобы осуществить нападение на страны Североатлантического альянса.

Такое заявление во время парламентской ассамблеи Альянса в словенском Любляне сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на La Repubblica.

Какую позицию озвучил Рютте?

Комментируя такое потенциальное развитие событий между НАТО и Россией, генсек выразил надежду, что подобного конфликта никогда не произойдет.

"Но если Россия будет настолько глупой, чтобы напасть на нас, это будет открытая война между Россией и НАТО", - подчеркнул Марк Рютте.

По его мнению, вероятный конфликт между такими сторонами значительно отличался бы от той войны, которая сейчас идет между Россией и Украиной по ряду причин.

Она будет отличаться от войны между Россией и Украиной по многим причинам, которые я не могу сейчас подробно объяснять, потому что мы не хотим давать им информационных преимуществ, но эта война будет другой,

– добавил он.

Россия провоцирует НАТО

Недавно французские ВМС отследили дизель-электрическую ударную подводную лодку B-261 "Новороссийск", которая принадлежит к Черноморскому флоту России, у побережья Бретани, принадлежащей к морскому пространству НАТО.

Позже в России отвергли предположение, что это произошло из-за технических проблем. Там добавили, что экипаж осуществляет плановый межфлотский переход после завершения задач в составе постоянного оперативного соединения ВМС.

Еще раньше НАТО дважды созывало чрезвычайные совещания из-за инцидентов в Польше и Эстонии. Альянс запустил операцию "Восточный страж", направленную на усиление воздушной обороны стран восточного фланга.

К слову, президент Владимир Зеленский говорил, что нарушение воздушного пространства НАТО Россией похожи на подготовку к оккупации Крыма. Он считает подобные действия Кремля испытанием реакции Европы.