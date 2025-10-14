Відкрита війна між Росією та НАТО можлива у випадку, якщо Москва буде "настільки дурною", щоб здійснити напад на країни Північноатлантичного альянсу.

Таку заяву під час парламентської асамблеї Альянсу в словенському Любляні зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на La Repubblica.

Яку позицію озвучив Рютте?

Коментуючи такий потенційний розвиток подій між НАТО та Росією, генсек висловив сподівання, що подібного конфлікту ніколи не станеться.

"Але якщо Росія буде настільки дурною, щоб напасти на нас, це буде відкрита війна між Росією та НАТО", - наголосив Марк Рютте.

На його думку, ймовірний конфлікт між такими сторонами значно відрізнявся б від тієї війни, яка наразі триває між Росією та Україною через низку причин.

Вона відрізнятиметься від війни між Росією та Україною з багатьох причин, які я не можу зараз детально пояснювати, тому що ми не хочемо давати їм інформаційних переваг, але ця війна буде іншою,

– додав він.

Росія провокує НАТО

Нещодавно французькі ВМС відстежили дизель-електричний ударний підводний човен B-261 "Новоросійськ", який належить до Чорноморського флоту Росії, біля узбережжя Бретані, що належить до морського простору НАТО.

Пізніше у Росії відкинули припущення, що це сталось через технічні проблеми. Там додали, що екіпаж здійснює плановий міжфлотський перехід після завершення завдань у складі постійного оперативного з'єднання ВМС.

Ще раніше НАТО двічі скликало надзвичайні наради через інциденти у Польщі та Естонії. Альянс запустив операцію "Східний вартовий", спрямовану на посилення повітряної оборони країн східного флангу.

До слова, президент Володимир Зеленський казав, що порушення повітряного простору НАТО Росією схожі на підготовку до окупації Криму. Він вважає подібні дії Кремля випробовуванням реакції Європи.