Перемирие или масштабная война: Трамп рассматривает два сценария для Ближнего Востока, – Axios

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность 10-дневного перемирия с Ираном, однако параллельно усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке. Окончательное решение еще не принято, а ближайшие дни могут стать определяющими для развития конфликта.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники.

Какие варианты развития событий на Ближнем Востоке рассматривает Трамп?

Инициаторами временного прекращения боевых действий выступили Катар, Египет, Пакистан, Оман и другие региональные посредники. Их план предусматривает возобновление безопасного судоходства через Ормузский пролив и начало переговоров о долгосрочном механизме обеспечения безопасности морских перевозок.

По информации собеседников издания, Белый дом в настоящее время рассматривает два основных сценария. Первый – согласиться на 10-дневное перемирие, второй – начать масштабную совместную военную кампанию вместе с Израилем, чтобы усилить давление на Тегеран.

Параллельно США уже перебросили в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков. В Израиле армию также перевели в состояние повышенной боевой готовности из-за риска эскалации конфликта в ближайшие дни.

По данным Axios, окончательного решения Дональд Трамп пока не принял. Если стороны согласятся на перемирие, это время планируется использовать для переговоров о новых правилах судоходства в Ормузском проливе. Среди предложенных вариантов – разрешение Ирану взимать умеренную плату за навигационные и охранные услуги или создание специального международного фонда с участием Международной морской организации.

Напомним, в июне США и Иран заключили рамочное соглашение, которое продлило перемирие и открыло путь к переговорам об урегулировании конфликта. Однако уже в начале июля Иран совершил атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В ответ США нанесли удар по иранским целям, после чего Тегеран совершил повторную атаку на судно. С тех пор стороны продолжают обмениваться ударами.

Отметим, что в ночь на 20 июля США нанесли новую волну ударов по Ирану. По данным Центрального командования США, это уже девятая ночь подряд атак, направленных на ослабление военного потенциала Ирана, который, по утверждению Вашингтона, используется для нападений на судоходство в Ормузском проливе. Иран заявил, что одним из ударов была поражена АЭС Дарховин на юге страны. В то же время CNN сообщает, что станция находится на ранней стадии строительства, поэтому радиологической угрозы нет.

По информации The Washington Post, 19 июля отношения между США и Ираном еще больше обострились. Издание сообщало, что Пентагон наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке, а Вашингтон готовится к возможному расширению конфликта.