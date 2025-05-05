Из-за агрессивного поведения Пекина: армия США готовится к возможной войне с Китаем, – WSJ

Американская армия создает мобильные подразделения на случай войны с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе. Агрессивное поведение Пекина лишь обостряет ситуацию.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на ссылаясь на руководителя Тихоокеанского командования армии США, генерала Рональда Кларк, передает 24 Канал.

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Что происходит между Китаем и США

По словам американского генерала, действия Китая сближают США и их союзников "быстрее, чем когда-либо".

Отмечается, что Китай под руководством Си Цзиньпина проводит масштабное перевооружение: строит корабли, производит ракеты и ядерные боеголовки с невиданной скоростью. Эта трансформация превратила страну в опаснейшего соперника США.

Наличие серьезного противника, который потенциально готовится к конфликту, заставляет нас укреплять наши отношения и действовать быстрее... Кое-что из того, что делают наши противники, порой лишает нас слов,

– подчеркнул он.

Издание пишет, что американские солдаты "рискуют опоздать", пока Китай наоборот является близким "к месту событий. По мнению Кларка, это можно нивелировать уже сейчас путем военных учений и других мероприятий в регионе для укрепления сотрудничества с США.

Например, согласно обнародованной информации, сейчас проходят учения Balikatan 25 в Южно-Китайском море, в которых принимают участие военнослужащие США, Филиппин и Австралии. Очевидно одним из маневров стало отражение морского вторжения.

По данным The Wall Street Journal, войска расположились в окопах вдоль береговой линии, атаковали предполагаемого противника с помощью высокоточных ракет, зенитного оружия, переносных ракетных комплексов, винтовок и пулеметов.

Все вышеупомянутое, по словам журналистов, происходило под прикрытием патрульного самолета Р-8А Poseidon и беспилотников MQ-9 Reaper, финальным аккордом стала ракетная система HIMARS, которая выпустила шесть учебных ракет по целям в воде.

В издании предполагают, что в случае вооруженного конфликта эти подразделения будут атаковать цели в Китае с суши, собирать ценную информацию о зоне боевых действий и создавать возможности для маневра американских ВВС и ВМС.

Наиболее вероятным центром конфликта назвали Южно-Китайское море и Тайвань. К слову, на фоне обострения действующей торговой войны Китай недавно публично обратился к Трампу. Страна не намерена уступать под давлением.