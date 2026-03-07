Трамп об этом знает: как Россия помогает Ирану для ударов по объектам США

Россия предоставляет Ирану разведывательные данные для ударов по американским объектам на Ближнем Востоке, в частности. о местоположении и перемещении войск, кораблей и самолетов.

Об этом сообщают CNN со ссылкой на источники в разведке и министр войны США Пит Хэгсет в интервью телеканалу CBS News.

Как Россия может помогать Ирану?

По словам одного из собеседников, значительную часть разведывательной информации, которую получил Иран, получили из сложного созвездия российских спутников, но известно, что Москва получает от Тегерана взамен.

СNN пишет, что недавно несколько иранских беспилотников нанесли удары по местам пребывания американских войск. В частности, указывают на атаку по войскам США в Кувейте, в результате чего погибли по меньшей мере 6 человек.

The Washington Post сообщает, что подобная помощь, о которой ранее не разглашали, свидетельствует о вмешательстве одного из главных конкурентов США по ядерному оружию, который имеет исключительные возможности в разведке.

Также, согласно разведданным США, Китай, который зависит от иранской нефти, может готовиться предоставить Тегерану финансы, запасные части и компоненты для ракет, хотя до этого Пекин держался в стороне от конфликта.

Отмечается, что, по мнению аналитиков, обмен разведданными соответствует схеме ударов Ирана по американским силам, в том числе инфраструктуре командования и управления, радарах и временных сооружениях.

В то же время Иран имеет лишь несколько спутников, поэтому изображения, предоставленные значительно более развитыми космическими возможностями России, были бы чрезвычайно ценными для Тегерана на фоне последних событий.

Что говорят в США?

По словам Пита Гегсета, американский президент Дональд Трамп знает о контактах между Россией и Ираном и предоставлении россиянами разведданных для нанесения ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.

Американский народ может быть уверен, что его главнокомандующий хорошо знает, кто с кем разговаривает. Все, чего не должно происходить... встречает решительное противодействие. Мы отслеживаем все и учитываем это в планах боевых действий,

– сказал он.

По его словам, США не обеспокоены подобным развитием событий, и озаботиться текущей ситуацией прежде всего стоит Ирану.

Что происходит на Ближнем Востоке?