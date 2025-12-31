Война Путина против Украины станет длиннее войны Гитлера с СССР, – CNN

Россия приближается к мрачной вехе: уже в середине января полномасштабная война против Украины будет длиться дольше, чем боевые действия на Восточном фронте Второй мировой войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Какую тактику выбрал Путин?

Владимир Путин известен своей одержимостью Второй мировой войной, а официальное возвеличивание победы СССР над нацистской Германией является частью идеологического фундамента современной России.

Впрочем, почти через четыре года после полномасштабного вторжения в Украину Кремлю так и не удалось одержать победу над Киевом. Россия контролирует около 20% украинской территории, потери Москвы, по оценкам, превысили миллион человек, а президент Украины Владимир Зеленский, вопреки ключевым целям Кремля, остается у власти.

Несмотря на это, в конце года Путин все еще демонстрирует уверенность в том, что время работает на Россию, а победа якобы неизбежна. Диктатор заявил, что Россия "в любом случае освободит Донбасс и Новороссию – военными или другими средствами".

По словам журналистов, такой жесткий подход, вероятно, является элементом переговорной тактики. Путин осознает, что президент США Дональд Трамп настроен заключить соглашение по Украине, и глава Кремля пытается извлечь максимальную выгоду из стремления Вашингтона завершить войну.

На итоговой пресс-конференции Путин заявил, что Россия готова "завершить конфликт мирными средствами", одновременно хвастаясь тем, что его войска "продвигаются по всей линии фронта".

Причины такой демонстрации уверенности очевидны. Прежде всего Путин наблюдает, как после вступления Трампа в должность в январе единство Запада в поддержке Украины дало серьезные трещины,

– говорится в материале.

В конце года Путин и дальше выглядит потенциальным разрушителем мирного соглашения. Пока Зеленский в минувшие выходные встречался с Трампом в Мар-а-Лаго для обсуждения обновленного мирного плана, российский лидер сопроводил эту встречу собственными телефонными разговорами с президентом США.

Российская позиция по мирным переговорам, похоже, ужесточается. Во время разговора с Трампом Путин сообщил о якобы атаке украинского дрона на его резиденцию. Сейчас некоторые аналитики, которые следят за действиями Кремля, сомневаются, что Путин пойдет на договоренности, которые будут выходить за пределы определенных им "красных линий".

В частности, российские власти не собираются уступать украинские территории, на которые незаконно претендует, и выступают против войск НАТО на территории Украины после окончания войны.

Мирный план: последние новости