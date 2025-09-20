Чешский лидер считает нынешние провокации России и ее повторные нарушения воздушного пространства НАТО крайне безответственными. По его словам, это может привести даже к сбиванию российских самолетов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Echo24.

Как НАТО должно реагировать на провокации Кремля?

Петр Павел считает, что на российские нарушения правил следует реагировать адекватно, в том числе и военными средствами. Он признал, что это балансирование на грани конфликта, но отступать перед злом, по его убеждению, невозможно.

Я должен назвать это крайне безответственным поведением, ведь нарушение воздушного пространства – это основание для активации оборонительных механизмов, а следовательно, для сбивания такого самолета. А этого, безусловно, не хотел бы никто – ни с нашей стороны, ни с российской,

– заявил чешский лидер.

Он напомнил, что похожий опыт с Россией имел и Турция: во время операций в Сирии российская авиация тоже нарушала ее воздушное пространство. Постоянные инциденты в конце концов привели в ноябре 2015 года к сбитию российского бомбардировщика Су-24 турецким истребителем F-16.

К слову, военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала заметил, что правильным в этой ситуации должно было бы быть поведение, которое продемонстрировала Турция в 2015 году – сбивания самолета.

Президент Чехии вспомнил свой опыт переговоров с российской стороной, в частности в роли председателя Военного комитета НАТО, относительно подобных долговременных провокаций. По его словам, россияне на вопрос, почему они это делают, отвечали: "Потому что можем".

"Они тестируют нашу выносливость, наше решительное стремление защищаться. Думаю, мы должны быть крайне твердыми: если происходит нарушение правил, должны реагировать адекватно, в том числе и военным образом. Россия очень быстро поймет, что сделала ошибку, что перешла границы допустимого. Но это действительно балансирование на грани конфликта, и уступать злу просто нельзя", – подчеркнул политик.

