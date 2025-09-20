Чеський лідер вважає нинішні провокації Росії та її повторні порушення повітряного простору НАТО вкрай безвідповідальними. За його словами, це може призвести навіть до збиття російських літаків.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Echo24.

Як НАТО має реагувати на провокації Кремля?

Петр Павел вважає, що на російські порушення правил слід реагувати адекватно, зокрема й військовими засобами. Він визнав, що це балансування на межі конфлікту, але відступати перед злом, на його переконання, не можна.

Я мушу назвати це вкрай безвідповідальною поведінкою, адже порушення повітряного простору – це підстава для активації оборонних механізмів, а отже, для збиття такого літака. А цього, безумовно, не хотів би ніхто – ні з нашого боку, ні з російського,

– заявив чеський лідер.

Він нагадав, що схожий досвід із Росією мала і Туреччина: під час операцій у Сирії російська авіація теж порушувала її повітряний простір. Постійні інциденти зрештою призвели в листопаді 2015 року до збиття російського бомбардувальника Су-24 турецьким винищувачем F-16.

До речі, військовий оглядач Денис Попович в ефірі 24 Каналу зауважив, що правильною в цій ситуації мала б бути поведінка, яку продемонструвала Туреччина у 2015 році, – збиття літака.

Президент Чехії згадав свій досвід переговорів із російською стороною, зокрема в ролі голови Військового комітету НАТО, щодо подібних довготривалих провокацій. За його словами, росіяни на питання, чому вони це роблять, відповідали: "Тому що можемо".

"Вони тестують нашу витривалість, наше рішуче прагнення захищатися. Думаю, ми маємо бути вкрай твердими: якщо відбувається порушення правил, мусимо реагувати адекватно, зокрема й військовим способом. Росія дуже швидко зрозуміє, що зробила помилку, що перейшла межі допустимого. Але це справді балансування на межі конфлікту, й поступатися злу просто не можна", – наголосив політик.

Загострення напруги у Європі: що відомо?