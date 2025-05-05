"Было несколько хороших дискуссий": Трамп намекнул на переговоры по России и Украине

Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг войны в Украине. Президент США заявил, что в последние дни обсуждал вторжение с советниками, назвав переговоры "хорошими".

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. По словам Дональда Трампа, он и его советники в последние дни провели "несколько очень хороших дискуссий" на эту тему - правда, деталей не предоставил.

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Трамп сделал неоднозначное заявление о войне

Такое заявление Трамп сделал во время общения с журналистами по дороге в Белый дом после уикенда во Флориде. На вопрос, планирует ли он встречу с российским диктатором Владимиром Путиным во время поездки в Саудовскую Аравию, что должно состояться позже в этом месяце, Трамп ответил, что "еще не думал об этом".

Однако он подчеркнул: "У нас было несколько очень хороших дискуссий по России и Украине. Там много ненависти".

К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что ему нужно две недели или месяц, чтобы определиться со стратегией в отношении России.

По его словам, Россия хочет захватить всю Украину, однако вмешательство Трампа снизило амбиции Путина.