Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа для NBC News.

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Трамп высказался о Путине и переговорах

Дональд Трамп заявил, что Россия хочет захватить всю Украину.

И если бы я не вмешался, они бы сейчас воевали за всю Украину. России не нужна та часть, которую она имеет сейчас. Россия хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали,

– подчеркнул президент США.

По словам политика, европейские лидеры неоднократно просили его позвонить Владимиру Путину, поскольку тот не отвечает на их звонки.

Во время интервью журналистка напомнила Трампу о сообщении, в котором он предположил, что глава Кремля "водит его за нос" и, возможно, не хочет заканчивать войну в Украине. На вопрос, недооценил ли президент США Путина, тот сказал, что ему нужно еще пару недель или месяц.

Я скажу вам об этом через месяц или через две недели. Пока что я не знаю. Могу сказать одно – его амбиции в значительной степени были снижены, когда он понял, что теперь я возглавляю процесс,

– объяснил Дональд Трамп.

К слову, Дональд Трамп также заявил во время разговора, что он планирует "быть президентом 8 лет". Американский политик якобы не хочет идти на свой третий срок, впрочем и по конституции США пока что это невозможно.