Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Трампа для NBC News.

Читайте також Прохолода у відносинах Путіна та Трампа: Кремлю потрібне 3-денне перемир'я не лише для параду

Трамп висловився про Путіна та переговори

Дональд Трамп заявив, що Росія хоче захопити всю Україну.

І якби я не втрутився, вони б зараз воювали за всю Україну. Росії не потрібна та частина, яку вона має зараз. Росія хоче всю Україну. І якби не я, вони б продовжували,

– наголосив президент США.

За словами політика, європейські лідери неодноразово просили його зателефонувати Владіміру Путіну, оскільки той не відповідає на їхні дзвінки.

Під час інтерв'ю журналістка нагадала Трампу про допис, у якому він припустив, що очільник Кремля "водить його за ніс" і, можливо, не хоче закінчувати війну в Україні. На запитання, чи недооцінив президент США Путіна, той сказав, що йому потрібно ще пару тижнів або місяць.

Я скажу вам про це через місяць чи через два тижні. Поки що я не знаю. Можу сказати одне – його амбіції значною мірою були знижені, коли він зрозумів, що тепер я очолюю процес,

– пояснив Дональд Трамп.

До слова, Дональд Трамп також заявив під час розмови, що він планує "бути президентом 8 років". Американський політик нібито не хоче йти на свій третій термін, ба й за конституцією США наразі це неможливо.