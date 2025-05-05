Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. За словами Дональда Трампа, він та його радники останніми днями провели "кілька дуже хороших дискусій" на цю тему — щоправда, деталей не надав.

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Трамп зробив неоднозначну заяву щодо війни

Таку заяву Трамп зробив під час спілкування з журналістами дорогою до Білого дому після вікенду у Флориді. На запитання, чи планує він зустріч з російським диктатором Владіміром Путіним під час поїздки до Саудівської Аравії, що має відбутись пізніше цього місяця, Трамп відповів, що "ще не думав про це".

Однак він наголосив: "У нас було кілька дуже хороших дискусій щодо Росії та України. Там багато ненависті".

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що йому потрібно два тижні або місяць, щоб визначитися зі стратегією щодо Росії.

За його словами, Росія хоче захопити всю Україну, однак втручання Трампа знизило амбіції Путіна.