Бразилия между Кремлем и Западом: зачем Лула едет к Путину
- Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует посетить Москву для встречи с Владимиром Путиным и продвижения "мирной миссии" по войне в Украине.
- Лула стремится представить Бразилию как нейтрального посредника в урегулировании конфликта и демонстрирует независимость внешней политики от США.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ближайшие дни отправится в Москву. Там он планирует встретиться с Владимиром Путиным.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на O Globo. Цель поездки – продвижение "мирной миссии" по войне в Украине.
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Бразилия втягивается в мирные переговоры
По информации СМИ, Лула планирует представить Бразилию как нейтрального посредника в урегулировании войны, которую Россия ведет против Украины. В то же время он стремится продемонстрировать независимость внешней политики Бразилии от США и других мировых игроков.
Советник Лулы по международным делам Селсо Аморим отметил, что посредничество в конфликтах больше не является исключительным правом великих держав. В Бразилии считают, что страна имеет право быть частью потенциальных переговоров.
По данным журналистов, в Бразилии разочарованы результатами дипломатии США. Более того – в политических кругах страны считают, что именно США способствовали эскалации, а Россия демонстрирует большую готовность к диалогу.
На этом фоне попытки Бразилии вмешаться в мирный процесс выглядят противоречиво: пока Запад пытается изолировать агрессора, Лула фактически подает Путину руку.