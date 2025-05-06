Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на O Globo. Цель поездки – продвижение "мирной миссии" по войне в Украине.

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Бразилия втягивается в мирные переговоры

По информации СМИ, Лула планирует представить Бразилию как нейтрального посредника в урегулировании войны, которую Россия ведет против Украины. В то же время он стремится продемонстрировать независимость внешней политики Бразилии от США и других мировых игроков.

Советник Лулы по международным делам Селсо Аморим отметил, что посредничество в конфликтах больше не является исключительным правом великих держав. В Бразилии считают, что страна имеет право быть частью потенциальных переговоров.

По данным журналистов, в Бразилии разочарованы результатами дипломатии США. Более того – в политических кругах страны считают, что именно США способствовали эскалации, а Россия демонстрирует большую готовность к диалогу.

На этом фоне попытки Бразилии вмешаться в мирный процесс выглядят противоречиво: пока Запад пытается изолировать агрессора, Лула фактически подает Путину руку.