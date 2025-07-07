Недоволен действиями Путина: Трамп хочет, чтобы Россия прекратила войну

Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить войну в Украине. Он подчеркнул, что ему больно видеть гибель людей.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на AP. Президент США Дональд Трамп в новом заявлении выразил надежду, что Россия прекратит войну в Украине, поскольку он не может больше терпеть, как гибнут люди.

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Президент США призвал Путина прекратить войну

Дональд Трамп подчеркнул, что ему больно видеть массовые потери по обе стороны конфликта.

То, что происходит между Россией и Украиной, – это ужасная вещь, и я недоволен действиями президента Путина,

– заявил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что еженедельно тысячи россиян и украинцев теряют жизни в этой войне.

Трамп также заявил, что его политика всегда была направлена на прекращение военных конфликтов.

Я останавливаю войны, и мне неприятно видеть, как убивают людей,

– добавил он.

Заявление Трампа может свидетельствовать о стремлении найти мирное решение, но одновременно оно вызвало различные оценки в американском политикуме и среди международных партнеров. Между тем полномасштабная война в Украине продолжается, и страна нуждается в дальнейшей поддержке для противодействия агрессии России.