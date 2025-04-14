Путин поднимает ставки: ракетный удар по Сумам - проверка терпения Трампа, – Sky News

Путин снова атакует мирные города, пытаясь сорвать любые мирные инициативы. Ракетный удар по Сумах – это не просто очередное преступление, а попытка проверить предел терпения Запада.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на международную корреспондентку Sky News Диану Магней. Российский диктатор Владимир Путин продолжает эскалацию войны против Украины, пытаясь проверить терпение американского руководства.

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Путин срывает переговоры

По словам журналистки, атаки по гражданскому населению не только демонстрируют цинизм Кремля, но и подрывают моральный дух украинцев. Она подчеркнула, что сегодняшний удар "перешел все границы приличия", как это метко охарактеризовал специальный представитель президента США Кит Келлог.

Журналистка также предположила, что российский лидер пытается заставить Дональда Трампа потерять интерес к войне в Украине и сосредоточиться на внутренних делах. Это может стать выгодным для Кремля сценарием.

По словам Магней, Путин может быть уверен, что Трамп настолько заинтересован в нормализации отношений с Москвой, что ему безразлична гибель мирных жителей.

Также она добавила, что Кремль сознательно поднимает ставки, стремясь внимания со стороны США, которых считает единственным достойным оппонентом.

Путин, по ее словам, активно использует ресурсы военной экономики, продолжая эскалацию, несмотря на отсутствие значительных побед на фронте. Это свидетельствует о том, что диктатор не намерен останавливаться.